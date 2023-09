El Gobernador de Mendoza escribirá un libro sobre su mayor derrota: la reforma de la Ley del agua 7722 a días de asumir

Rodolfo Suarez está escribiendo un libro sobre sus primeros días como Gobernador de Mendoza el cual se centrará en cómo vivió los primeros días tras su asunción, haciendo hincapié en dos temas centrales: la multitudinaria manifestación de los mendocinos tras la reforma de la ley del agua 7722 a fines del 2019 y la pandemia por Covid 19. El funcionario confesó que tiene partes del material, pero que aún no las ha reunido en una sola pieza.

“Voy a escribir un libro”, lanzó Suarez durante una entrevista en el programa de Séptimo Día (Canal Siete de Mendoza. “Un libro sobre este tema en particular”, anunció sorprendiendo al presentador. Será sobre “qué pasó en ese arranque de la gestión con la ‘pueblada’ de grupos ambientalistas. Voy a contar todas las anécdotas, que son muchas”, agregó.

A un año de la marcha contra la reforma de la ley 7.722.

Para contextualizar hace cuatro años atrás, en diciembre de 2019 Suárez promulgó la ley que permite el uso de contaminantes químicos pero luego se vio obligado a llamar “al diálogo”, después de que miles de personas colmaron las calles para que dé marcha atrás, algo que finalmente sucedió: “No voy a reglamentar la ley (9209), no estará vigente”, anunció posteriormente en su comunicado oficial.

Esto se logró después de expresiones de ambientalistas y fundamentalmente por la intervención de la Corenave (Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia), que difundieron un comunicado en las redes, y el Arzobispado de Mendoza, cuyo titular, Marcelo Colombo, envío una carta abierta a los legisladores y luego otra al gobernador para pedirle que vete la ley.

Banderazo agua mineria En Peatonal Sarmiento y Av. San Martin de Ciudad miles de mendocinos se reunieron para realizar un banderazo contra la minería para que se derogue la Ley 9209, que modifica la norma 7722 Foto: Jose Gutierrez

El Gobernador decidió primar “la paz social” en su primer paso de gobierno.

“Las tengo todas escritas, pero tengo que armarlo”, agregó el mandatario con respecto a sus anécdotas a contar en su libro, dando muestra que seguirá los pasos de otros políticos de nivel nacional que se animaron a las letras y publicaron sus propias vivencias, como hicieron el expresidentes Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, entre otros.

Una de esas anécdotas que Suárez adelantó en el programa fue una simple, de un diálogo que mantuvo con su parrillero amigo.

“Miren, por ejemplo, voy a contar un caso: Yo voy a comprar, algunos domingos, asado. Somos cuatro en casa, entonces para no hacer asado para cuatro, voy a un lugar donde lo preparan. El parrillero, cuando pasó esto, me dice ‘qué hiciste Suarez; para qué te metiste en eso; que el agua’, etcétera... A la otra semana voy y me dice: ‘¿Che, no tendrás un laburo?”, remató el sancarlino.

Luego se explayó y continuó su relato: “Lo que le expliqué es lo que también se dijo en otras oportunidades. Le dije que lo que yo quería era que ganara dinero como para comprarse un auto, para tener vacaciones, para tener una mejor salud”, afirmó.

Marcha General Alvear contra reforma 7722

Negación a la Fase 1 durante la pandemia por Covid

Otra referente fue cuando estalló la pandemia por covid en el mundo y en el país, y cómo debió actuar ante los miedos de la sociedad. “Siempre hay un ser humano detrás de la investidura. Y la verdad es que fueron momentos muy difíciles, dijo.

“Si tengo que elegir un momento, un punto, de mi mandato, es el día en que dije que no volvíamos a Fase 1″, señaló.

Cabe recordar que la medida fue nacional y el gobernador de la provincia no tomó la misma decisión. Puntualmente, el status epidemiológicos que había instaurado el Ministerio de Salud, primero conducido por Ginés González García y luego por Carla Vizzotti. Esas etapas definían qué actividades se podían hacer y cuáles no.

Internados por COVID-19 en Mendoza. Guardia y Unidad de Terapia Intensiva, del Hospital Central. Foto: Orlando Pelichotti

“Tenía al Presidente, al ministro de Economía (Martín Guzmán, en ese entonces), al de Interior (‘Wado’ De Pedro) y al jefe de Gabinete, los cuatro, diciéndome que era una locura mi decisión. ‘Vas a tener los muertos en la plaza, va a ser terrible’, me decían. En esas reuniones con los gobernadores. ¿se acuerdan, esas que duraban cinco o seis horas? Me pedían que reflexione. Pero yo les manifesté que era absurdo, que estaban destruyendo la economía”, narró sobre aquella época.

Y pese a las advertencias y las dudas que le causaron “empezamos a estudiar mucho las estadísticas; los movimientos de las curvas. Y vimos que funcionaba de la misma manera en lugares cerrados, que con nosotros que teníamos turismo interno, locales gastronómicos abiertos, etcétera. Al día de hoy, hay comerciantes que me agradecen, que me dicen ‘no nos fundimos por esto que hicieron’”.

Para no spoliar, Suárez no contó más y se las guardó para su lanzamiento. Aunque no afirmó una fecha precisa de su publicación, el escrito podría ver la luz recién a partir de 2024, después de que Suarez haya dejado el mando tras sus cuatro años de gobierno.