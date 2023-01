Alberto Fernández llega a Mendoza, pero Rodolfo Suárez confirmó que no lo recibirá

El miércoles 18 de enero llega Alberto Fernández a Mendoza, pero el gobernador Rodolfo Suárez anunció que no recibirá al Presidente que llega a la provincia junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, para la inauguración de dos obras en Lavalle y Luján de Cuyo.

Por qué Rodolfo Suárez no acompañará a Alberto Fernández en Mendoza

El Gobernador mendocino dijo que resultó “sorprendido” por el anuncio de la visita del mandatario nacional “en un contexto complicado”, y fundamentó su decisión por la cual habrá un desplante al Presidente: el reciente laudo en contra que firmó el Presidente por Portezuelo del Viento.

“Me parece que fue un fallo en contra de Mendoza, en contra de generar crecimiento. No estoy de ánimo para acompañar. ”, respondió taxativo en comunicación con radios como Mitre Mendoza, Nihuil y LV10. El Suárez agregó que el laudo fue una forma “elegante” de decir que no a la megaobra por la cual se han invertido años de estudio.

Rodolfo Suárez confirmó que no acompañará a Alberto Fernández en su visita a Mendoza (Ignacio Blanco / Los Andes).

“A mí me cuesta encontrarle la explicación de la visita del Presidente cuando en Mendoza hay enojo. Eso me produce mucha molestia, como a todos los mendocinos, y una forma de manifestar el enojo, lo que está pasando y ocurriendo, es no acompañarlo. No lo voy a acompañar en esta visita, es lo que siento. Yo no puedo estar sonriendo cuando nos han pegado un trompadón a los mendocinos”, acotó Suárez, quien dijo que en representación de la provincia estará el ministro de Infraestructura, Mario Isgró.

Sobre el corte del diálogo, dijo que seguirá trabajando con Nación para lo que necesite Mendoza, pero diferenció la visita del Presidente al indicar que “él viene en modo campaña. No viene exclusivamente para la gestión. Yo no me voy a prestar para esto”, marcó. De igual manera, añadió que “seguimos trabajando y dialogando. No estamos rompiendo el diálogo. No es mi estilo ni beneficia a nadie”.

Es importante señalar que fue el 29 de diciembre pasado el día en el que se conoció el laudo arbitral de Fernández sobre Portezuelo del Viento, en el que le daba la razón a La Pampa y así obligó a Mendoza a realizar un nuevo estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado, a pesar de que Mendoza ya había realizado dos estudios con la UNCuyo y la Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza y el otro con las universidades nacionales de El Litoral y La Plata.

Qué hará Alberto Fernández en Mendoza

Si bien aún no hay confirmaciones oficiales, se espera que la visita del Presidente, que estará junto a Katopodis, se dé entre las 11 y las 12. Desde allí se dirigirá a Lavalle para inaugurar la ampliación de la planta potabilizadora El Paramillo; y luego emprenderá viaje para hacer lo mismo con la cárcel federal de Cacheuta.

Sobre el establecimiento depurador, se licitó por parte del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa) en 2017, junto con otra obra importante para el sistema de cloacas del Gran Mendoza, el colector Boedo-Ponce. Un año después, los fondos empezaron escasear. Ambas obras fueron reactivadas durante la Administración Fernández.

El establecimiento depurador El Paramillo fue realizado con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En tanto, respecto al Centro Federal Penitenciario de Cacheuta tiene una larga historia. Fue licitado por el Ministerio de Justicia de la Nación y adjudicado en marzo de 2011. La UTE conformada por Isolux Ingeniería SA y AMG Obras Civiles, fue la ganadora. En noviembre de 2015, la cartera nacional decidió quitarles la obra por incumplimientos.