Rodolfo Suarez anunció la construcción de la presa El Baqueano y criticó a la Nación por Portezuelo del Viento

Después del silencio presidencial al vencerse el plazo para que Alberto Fernández defina el laudo sobre Portezuelo del Viento, el gobernador Rodolfo Suárez le dio un giro a la estrategia mendocina y comenzará a destinar los fondos para otras obras hídricas complementarias y la elegida es el dique El Baqueano.

De acuerdo al mandatario mendocino la obra estaría en condiciones de licitarse en el inicio de 2023. La inversión es de 525 millones de dólares.

Además Suárez aseguró que no abandonará el reclamo para construir la presa Portezuelo del Viento en Malargüe pero todo el proyecto será reformulado y más chico pero con el agregado de llevar a cabo el trasvase de aguas del río Grande al Atuel.

Silencio presidencial y seguir con Portezuelo

El lunes 22 venció el plazo para que Alberto Fernández definiera si estaba a favor de La Pampa y el COIRCO y la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca, antes de construir Portezuelo del Viento, o se inclinaba por la postura de Mendoza de que ya están todos los estudios realizados.

Luego de que la Casa Rosada no se expidiera sobre el tema, el gobernador Suárez realizó este mediodía una conferencia de prensa en la que anunció la concreción de El Baqueano y el nuevo proyecto de Portezuelo con trasvase incluido.

El gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez anunció que se construirá El Baqueano con los fondos de Portezuelo del Viento. Ignacio Blanco / Los Andes Foto: Ignacio Blanco

Suarez confirmó que Mendoza sigue recibiendo los fondos de Portezuelo y esos recursos están depositados en una cuenta del Banco Nación y eso es transferido a un fideicomiso.

“En la medida en que vayan depositando los montos, están cumpliendo, pero por qué no se lauda no lo sé. Quiero pensar que no es una decisión contra Mendoza”, remarcó, a lo que agregó que “estamos viviendo una especie de desgobierno nacional, porque avanzamos en distintos proyectos y a los 15 días nos cambian los funcionarios y nos cuesta bastante seguir los temas que son muchos y diversos y que tienen que ver con el bienestar y la vida de los mendocinos”.

Acto seguido el gobernador sostuvo que “no vamos a dejar Portezuelo. El Gobierno de Mendoza pedirá un pronto despacho sobre el laudo y, si eso no sucede, seguiremos por la vía judicial”, afirmó.

Asimismo, aseguró que es posible que si el presidente se expida y solicite un nuevo estudio de impacto ambiental por lo que “vamos a seguir el camino trazado, reformularemos la obra en una más chica que también nos permita el trasvase”.

El Baqueano

“El agua y la energía son dos conceptos claves para pensar en la Mendoza que se viene de aquí a 30 años”, dijo Rodolfo Suárez antes de anunciar que “con el objetivo de fijar una política de Estado” se invertirán parte de los fondos que son la compensación por los daños que causó la promoción industrial en obras complementarias y para iniciar ese camino está El Baqueano.

La presa El Baqueano estará emplazada en el río Diamante, en el tramo comprendido entre Agua del Toro y Los Reyunos, prevé una inversión de 525 millones de dólares y la creación de 800 puestos de empleo directos y cerca de 1.500 empleos indirectos.

“Esperamos estar licitando en enero. Con esta obra, Mendoza estaría en condiciones de aumentar un 15% la capacidad del embalse del complejo Diamante, instalando 120 MW de potencia para generar 450 Gwh al año y abastecer aproximadamente unos 60 mil hogares”, detalló el mandatario.

También destacó los beneficios turísticos que traerá aparejado este proyecto en la zona al permitir “la apertura de la ruta turística del Cañón del Diamante, reforzando la conexión entre Malargüe y San Rafael como un paseo de características únicas y un atractivo incalculable”.

Salir del COIRCO

Suarez admitió que la posibilidad de abandonar el COIRCO para hacer Portezuelo fue algo que se dialogó en el Gobierno y que “es una posibilidad”, pero insistirá puertas adentro del comité de cuenca porque “es un contrato y si salimos no quiere decir que no tengamos que cumplir”.

“Vamos a avanzar dentro del COIRCO, pero si vemos que hay una intencionalidad política para que esto no se haga, saldremos”, explicó.

Al mismo tiempo se mostró optimista sobre lo que pueda ocurrir después de 2023, ya que si cambia el color político del Gobierno Nacional y gana Juntos por el Cambio, las provincias que integran el comité “podrían cambiar su postura” respecto de Portezuelo y votar a favor como ocurrió durante la gestión de Mauricio Macri.

Suarez dijo que “la Pampa podrá cuestionar lo que quiera, pero es importantísimo destacar que no hay cuenca, no hay un COIRCO sobre este río (Diamante). Y además tiene aguas abajo un dique compensador como El Tigre, por lo cual no habría riesgo jurídico, más allá de los planteos que se puedan hacer”.