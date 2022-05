Como es costumbre durante el almuerzo tradicional de la Fiesta de la Ganadería, desde la Cámara de Comercio de Alvear, entidad organizadora del evento, aprovecharon la presencia del gobernador Rodolfo Suárez, legisladores nacionales entre una nutrida concurrencia de funcionarios políticos, para plantear una serie de pedido.

En esta edición 2022 de la feria ganadería, el agua y los caminos fueron los principales reclamos que formuló Jorge Noguerol, presidente de la cámara local.

En primer término estuvo la ruta nacional 188 en el tramo que une Alvear con San Rafael y Malargüe y la conexión con los pasos internacionales.

Noguerol aseguró que están cansados de “anuncios, promesas de inversión y convenios que quedaron en la nada” como ocurrió con la ruta 188. “No sigamos dejando perder lo que ya se ha hecho, es imperiosa la necesidad de conectar nuestra ciudad con el Paso Pehuenche y el futuro Paso Las Leñas”, sostuvo.

Jorge Noguerol, presidente de la Cámara de Comercio Alvear, durante el discurso de la 41 Fiesta de la Ganadería. Foto: Prensa Cámara de Comercio

“También es una necesidad urgente la habilitación de Pehuenche para transporte de cargas, tema que se viene trabajando con firmeza desde el sector público y privado, pero hasta ahora sin resultados a la vista”, agregó.

Siguiendo con el tema caminos, Noguerol aseguró que en los últimos 40 años hay un reclamo que estuvo siempre presente, “durante la Fiesta, se mencionaron distintas necesidades del quehacer diario de la actividad, pero hay un tema que nunca ha estado ausente desde hace 40 años y por eso es preciso insistir hasta el cansancio con el mantenimiento y mejora de los caminos ganaderos. Sin un adecuado acceso a los campos, ¿por dónde quieren que se saque la producción?”.

Que los recursos de Portezuelo sigan en el Sur

“La falta de agua ya no es un tema excluyente de la agricultura, la crisis hídrica cruza a más de una actividad económica, como es el caso del turismo y la ganadería. La posibilidad de volver a poner en producción fincas que están abandonadas mediante la ganadería bajo riego es una realidad, hay interesados en hacerlo, pero sin el recurso vital es imposible. Debemos hacer más eficiente el uso de este recurso por demás escaso, pero esto es imposible sin los mecanismos financieros adecuados. Sobran los dedos de una mano para contar quienes tienen la capacidad de hacerle frente por sus propios medios a inversiones de este tipo”, indicó a continuación.

Pero además, recordó que, el martes pasado el presidente de la Nación se expresó anticipando lo que sería su laudo en el tema Portezuelo, en caso de que ratifique lo su postura. “Le pedimos, señor Presidente, por intermedio de los funcionarios nacionales que hoy nos visitan que no siga, postergando el crecimiento de Mendoza y libere los fondos que ya llegaron a nuestra provincia para poner en marcha inmediatamente un nuevo plan de desarrollo productivo”.

“Es por eso que solicitamos que el ahora famoso plan B del que tanto se habló, continúe con la política emprendida por gobiernos anteriores y vuelque los recursos en el sur mendocino, o al menos contemple la región como destino principal de las inversiones. Es hora de realizar de una vez por todas el tan anhelado trasvase en la cuenca alta del Río Grande al Atuel, es la única forma de solucionar el conflicto con La Pampa por el uso de aguas del Río Atuel, deberán entender nuestros hermanos pampeanos que no hay otra salida. Un fallo, por más que venga de la Corte Suprema, no puede hacer nevar. No se puede entregar lo que no se tiene: SIN TRASVASE NO HAY AGUA”, agregó, ante el aplauso de todos los presentes.

La falta de insumos para la industria, las restricciones a las exportaciones de carne, la Ley de promoción agroindustrial, los aranceles que paga la agroindustria mendocinos para ingresar con sus productos a otros países y que los pone en desventaja ante competidores directos como Chile y las retenciones fueron algunos de los temas que se abordaron en la última oportunidad, pero esta vez, los reclamos a los funcionarios nacionales podrían no llegar de forma directa, luego de que, tras el anuncio de Alberto Fernández en relación a Portezuelo del Viento, el ministro de Agricultura se bajara de su visita a Mendoza y se conociera que no estará en la Fiesta.

En esta edición, además, se puso sobre la mesa un tema que, al igual que en el agro, se tornó central en el desarrollo de la ganadería: el agua y la eficiencia para paliar la crisis hídrica.