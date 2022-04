Ornella Ferrara regresó de sus vacaciones familiares en las Cataratas del Iguazú y el norte argentino y celebró los 200 programas de “Para Todo TV”, el ciclo que conduce al aire de Canal 7 Mendoza. Y al finalizar el programa de este lunes, se tomó unos minutos para recordar y homenajear a Ricardo Mur, quien falleció el sábado.

El periodista trabajó en Canal 7 Mendoza, en los últimos años previo a jubilarse, donde condujo el noticiero de la mañana. Allí, Ornella fue columnista de espectáculos y luego su compañera en la coducción, por lo que compartieron mucho tiempo juntos.

Ornella Ferrara se quebró al homenajear a Ricardo Mur en su programa por Canal 7 Mendoza. Foto: captura de pantalla.

“Tuve la posibilidad de trabajar con él en sus últimos 10 años de laburo. Estaba en el 9 y se vino al 7 y siempre dijo ‘como me han tratado acá en el siete, jamás lo había vivido. Me sentí querido, cuidado y valorado’. Valorado... qué importante esa palabra y más en nuestra carrera”, comentó la conductora al recordar a Mur.

“Nos divertíamos un montón, porque el viejo tenía mañas que lo hacían más querible. Veníamos del corte en la mañana y Mur tenía la tortita raspada en la boca”, contó Ornella sobre una de las anécdotas con el recordado periodista.

Luego confesó que la noticia, que la recibió después porque estaba de viaje, la puso muy triste. “Era muy joven y de verdad le quedaba un montón”, reprochó Ferrara sobre la pronta partida de su excompañero, quien murió de un ataque al corazón, a la madrugada del sábado 9 de abril.

Ornella y Ricardo Mur compartieron la conducción del noticiero

La influencer mendocina se quebró al enviarle sus condolencia a Miriam, esposa de Ricardo Mur, y a sus hijos. Además, lamentó no haber podido depedirlo por no estar en la provincia y por no haber podido abrazar a la familia del exconductor.

“Todos crecimos mirándolo y aprendimos un montón de él”, dijo y reconoció que fue un hombre generoso, sobre todo con ella que, con su corta experiencia como conductora, Mur le dio un lugar a su lado en el noticiero sin juzgarla.

También contó que a Ricardo le gustaba cantar por los pasillos del canal cuando se iba a fumar, algo por lo que lo retaban sus compañeros. “Esto lo voy a decir. Se iba a fumar y nosotros lo cagábamos a pedo porque estaba operado del corazón y se iba a fumar a escondidas”, reveló.

“Gracias por todo lo que me enseñaste y vamos a intentar ser felices”, cerró Ornella completamente emocionada y entre lágrimas, luego de lanzar un beso al cielo.