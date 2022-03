Mario Urzúa, una de las caras de la televisión mendocina, renunció a Canal 9 Televida en noviembre del 2021 y fue en búsqueda de nuevos rumbos, lejos del periodismo y más cerca de su familia. El exconductor de la mañana del 9 optó por desarrollar su faceta de comerciante en un emprendimiento que montó con sus hijos y esposa, pero la propuesta de un amigo y colega lo tentó a regresar a los medios.

El jueves de la semana pasada regresó a la radio, uno de sus grandes “amores”, y lo hizo junto a Marcelo Ortiz, otra cara conocida de la tele, quien por años condujo informativos en Canal 7 Mendoza.

Si bien ambos supieron ser competencia televisiva, liderando la mañana de los dos canales de aire más vistos de Mendoza, como el 7 y canal 9 Televida, la vida los unió y desde hace unos días conducen juntos “Los dueños de la mañana”, programa que va de lunes a viernes 10 a 13 por Estación Zafiro en el dial 89.5.

Mario Urzúa renunció a Canal 9 Televida.

“Después de que me fui del canal tuve un par de ofertas para volver pero los tiempos no me daban, porque en algún punto era lo mismo que venía haciendo en cantidad de horas y tipo de trabajo. Y precisamente ese era el ritmo que quería dejar”, contó Mario Urzúa en diálogo con Vía Mendoza.

Así fue que pasó el verano, sin apuros o expectativas por regresar al periodismo, poniéndole fichas a la heladería con cafetería que abrió con su familia en Villanueva, Guaymallén.

Pero a mediados de marzo, recibió un llamado con una propuesta superadora y por de más tentadora. “El miércoles al mediodía me llamó por teléfono (Marcelo Ortiz) y a la tarde ya estábamos sentados en mi negocio tomando un café y dándole forma, nos hicimos la foto y arrancamos el día jueves”, relató el periodista sobre lo rápido que se dio todo y de cómo fluyó la unión que pronto cumple una semana al aire.

Mario Urzúa y Marcelo Ortiz juntos al aire de Estación Zafiro. Foto: Gentileza Twitter Marcelo Ortiz.

Urzúa contó que muchas veces habían hablado de la posibilidad de hacer algo juntos, pero solo fueron ideas que no se concretaron.

“Marcelo Ortiz es un gran amigo, a pesar de que nunca trabajamos juntos. Siempre tuvimos una buena relación y eso me empujó a volver, porque estaba él de por medio”, se sinceró sobre una de las razones que lo convencieron de retomar el labor periodístico.

“No hubo mucho que pensar: primero porque estaba el Marce, segundo porque es radio y lo que amo y tercero porque es una muy buena puesta lo que hace Zafiro, me seduce mucho”, dijo Mario Urzúa.

Además comentó que le atraía el hecho de que sea el prime time de la radio y un proyecto que no le quita mucho tiempo con sus afectos y los proyectos personales que encaró cuando dejó la tele.

Mario Urzúa dejó la televisión para priorizar a su familia

El ritmo de la televisión fue lo que hizo que Mario decidiera bajarse y darle prioridad a estar más presente con sus hijos. “Me pasó durante muchos años que cuando me iba de casa mis hijos estaban durmiendo, y cuando volvía estaban durmiendo”, contó para graficar los años que sacrificó a su familia por la profesión.

“Es un sacrificio que hace toda la familia permanentemente y si no tenés el acompañamiento, no lo podés llevar adelante”, reflexionó. Y agregó: “El periodismo es una profesión muy gratificante, pero a la vez muy ingrata porque no te da lo que vos le das”.

Mario Urzúa fue por muchos años el conductor de las mañanas del 9.

Además, confesó que no se veía muchos años más en el mismo lugar, no estaba en sus planes pasar 25 años frente a la cámara. Incluso, Mario hizo cuentas y resaltó “después de Ricardo Mur, creo que he sido el que más años ha estado al frente del noticiero de la mañana en Mendoza”.

Pero regresar a la radio lo convenció por diversas razones, pero también porque fue donde comenzó como operador, cuando tenía 14 años. “Lo de Zafiro es impresionante. Nos llevamos muy bien con Marcelo Ortiz y mis compañeros, nos llevamos bien al aire y es algo que estamos probando. Los oyentes me han hecho sentir cómo y estoy muy feliz”, cerró respecto al nuevo desafío que se propuso hace tan solo una semana.