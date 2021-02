Este año cumplirá siete años acompañando a gran parte de los mendocinos en su desayuno bien tempranero. Para muchos, es el primer rostro que ven, y la primera voz que oyen al empezar el día; y es hasta un rasgo distintivo el estilo descontracturado que lo caracteriza para dar las noticias más importantes del día, para interactuar con sus compañeros y hasta para montar toda una escena en lo que hace al repaso de los títulos noticiosos de cada mañana. Mario Urzúa (46) , uno de los periodistas y conductores de la primera mañana de Canal 9 Televida; es una de las figuras más refrescantes de la televisión local. Pero su costado más artístico se descubre cuando las cámaras de televisión se apagan.

Parte del elenco de "Divinos Pecadores", la obra que Mario Urzúa y compañía comenzaron a gestar durante la pandemia.

Desde hace casi ocho años, Mario es actor y ha integrado -al menos- dos elencos teatrales; además de participar de distintas intervenciones. Además, desde mayo del año pasado está tomando clases de canto, y ya ha podido lucirse en vivo y en directo -con distintas presentaciones- en cada una de estas ramas. ¡Si hasta ha incursionado en el stand up!.

“En el teatro podés jugar un poco más , podés hacer cosas que habitualmente tenés un poco vedadas en la televisión. Por el trabajo y toda la exposición, tenés que cuidarte y mantener cierto grado de responsabilidad. Pero en el teatro te liberás más, podés tener otros roles y le ponés muchísimo de vos. Podés jugar mucho con ironías y dobles mensajes”, resume el conductor a Vía Mendoza.

¡Acción! "Divinos Pecadores" ya ha tenido cinco presentaciones en vivo, y en marzo y abril sumará dos más en La Nave Cultural (Ciudad de Mendoza).

Para marzo y abril, el elenco que integra junto a otros amigos y comunicadores tiene dos fechas ya confirmadas para presentar su obra. “Por ahora no tiene un nombre en particular el elenco, le hemos puesto ‘Divinos Pecadores’ , que es el mismo nombre de la obra. Ya veremos si más adelante, cuando hagamos otra puesta, mantenemos el nombre o lo cambiamos”, agrega. Las próximas presentaciones en vivo están fechadas para el 18 de marzo y el 8 de abril en La Nave Cultural. Y la obra ya ha tenido cinco presentaciones en vivo.

Un polifacético Mario Urzúa sorprende en la actuación, el canto y hasta el stand up.

La veta artística

De los 46 años que tiene, Mario ya lleva dedicado cerca de ocho a la actuación. Sin embargo, quienes lo conocen coinciden en que siempre fue histriónico y tuvo facilidad para este arte; por lo que con la actuación encontró la herramienta ideal para canalizar su pasión.

“Empecé en la actuación hace unos siete u ocho años con Comunicaktores , un elenco que integramos varios comunicadores y periodistas. Y a principios de 2020, cuando estaba empezando la cuarentena, se nos ocurrió con Ricardo Nuarte (director, dramaturgo y gran amigo) amar algo por nuestra cuenta. En ese momento la situación estaba muy difícil, no sabíamos qué iba a pasar con la pandemia. Y a nosotros se nos ocurrió armar el elenco y convocar a algunos amigos. ¡Y los primeros ensayos fueron virtuales !”, rememora uno de los conductores con más antigüedad en la mañana del 9.

Aquellos primeros ensayos virtuales no fueron nada fáciles, pero fueron el inicio de un hermoso vínculo que aún se mantiene y cada vez se refuerza más y más. “Para ensayar usábamos Zoom, Meet, Duo, WhatsApp ; ¡todas las aplicaciones!. Porque siempre aparecía alguna complicación. Y ensayar así fue casi un desastre al principio (risas). Teníamos que solo escucharnos, y deshabilitábamos las cámaras. Imaginate que éramos nueve personas y se caía la conexión. Entonces, quienes no estábamos en escena; deshabilitábamos la cámara. Así era todos los sábados a la tarde, durante tres horas”, rememora Urzúa.

Mario Urzúa en escena junto a otro periodista y conductor mendocino, Antonio Ginart.

En “Divinos Pecadores”, acompañan a Mario -además de Ricardo Nuarte (director)- los también periodistas Stella Maris Russó, Antonio Ginart, y Cristian Gambetta. La ex reina de la vendimia Marcela Gaua, Ana Laura “La Turca” Nicoletti y Virginia Bernard completan el elenco.

“El teatro y la tele van un poco de la mano. En la televisión yo no compongo ningún personaje, soy como soy. Y creo que esa naturalidad me ha permitido perdurar. Creo que soy muy natural; soy la misma persona en el club, en la calle, con mis amigos, en la pantalla . Y en el teatro pasa algo similar, aunque con la marca de Ricardo para componer el personaje”, reflexiona Mario.

El 2020 no fue fácil para el conductor; no solo por la situación general de la pandemia, sino por temas particulares. Y el teatro fue su gran cable a tierra, “ En mayo falleció mi mamá, y en junio y julio, mis dos tías . Necesitaba desconectar un poco, y cuando Ricardo Nuarte me llamó y me contó, me interesó de inmediato. El teatro fue un escape mental, para mí y para todos. Y nos vino fantástico, porque además de compañeros, todos somos grandes amigos también”, cuenta el comunicador.

Ensayos y funciones presenciales

Ni bien la situación epidemiológica lo permitió y los protocolos pare retornar a las reuniones sociales se fueron habilitando, los actores y amigos celebraron ensayos presenciales. La sede del Atenas Sport Club, donde Urzúa integra la comisión directiva, fue uno de los puntos de encuentro y de ensayo donde más coincidieron.

“Luego se habilitaron los eventos públicos y, desde entonces, hicimos cinco funciones en el centro Pascual Lauriente, de Rodeo de la Cruz . Nos ha apoyado mucho la Municipalidad de Guaymallén en todo momento para poder hacer las puestas en escena”, resume Mario.

Las horas de trabajo en el noticiero y los ensayos programados para “Divinos Pecadores” hacen que los días de Mario Urzúa aparenten contar de más de 24 horas. “Me voy buscando los horarios en los que puedo (ya sea tarde o noche), y por ahí tengo que resignar algunas horas de sueño . Pero el año pasado fue tan complejo que había que desenchufar la cabeza por otro lado. Y fue el teatro la alternativa para no estar enroscado pensando siempre en lo mismo y hacer algo que nos guste y gratifique”, sostiene.

Canto y stand up son otras dos ramas artísticas en las que Mario urzúa incursionó en los últimos meses.

Canto y stand up

La faceta artística de Mario Urzúa no se queda únicamente en el teatro. Hay dos ramas en las que también comenzó a incursionar en 2020; “el año de la pandemia” : el canto y el stand up. “Estamos arrancando recién, pero también en mayo del año pasado empecé con clases de canto virtuales con la cantante Lorena Miranda. Y también hemos podido continuar con las clases presenciales, es realmente muy grato trabajar con ella y hemos avanzado un montón”, sintetiza Mario.

En enero y el 14 de febrero últimos (en sintonía con el Día de los Enamorados), Mario y su amigo y compañero de canto, Cristian Estrella, participaron de dos shows que incluyeron números artísticos en restaurantes de San Martín.