Tras cuatro años al aire, levantaron un programa de radio en Córdoba: el efusivo descargo de su conductor

El viernes 6 de septiembre fue la última emisión de Tanta trampa, ciclo de la 102.3 Nuestra Radio. Se trata del programa que conduce el periodista Juan Cruz Taborda Varela, quien escribió un efusivo descargo en sus redes sociales.

Tras casi cinco años dentro de la emisora universitaria, el programa fue levantado, según las palabras de Taborda Varela. La sección de versiones musicales incógnitas que inició de casualidad se había convertido en un clásico del mediodía.

Mery Murúa, Juan Taleb (Los Caligaris) y Joaquín Levinton (Turf), algunos de los presentes en la sección que cambió los mediodías de los viernes de la 102.3 Más Que música.

“Hoy llega a su final Tanta trampa. A diferencia del éxodo masivo que hemos sufrido en los SRT, en donde unos 100 compañeros/as decidieron retirarse, el fin del programa no es una decisión mía. No me retiro, no me voy: me levantan el programa”, dejó en claro Taborda Varela, a través de su cuenta de X.

Por qué levantaron un programa de radio de Córdoba

En un extenso hilo dentro de la red social, el conductor contextualizó el escenario previo a la triste noticia: “Antes de avisarme de la clausura del ciclo, se me comunicó que me pasaban a otro programa que está fuera de mi horario”.

“Cuando advertí ese desfajase, tuvieron el decoro de expresar: ‘Ah, es que Tanta trampa no forma parte de la nueva grilla’”, rememoró. Luego, solicitó los motivos de la dura decisión y no quedó conforme con la respuesta.

“Pedí explicaciones. Las autoridades se limitaron a decir que se debía a un problema en la grilla. Propuse alternativas...Sigo esperando explicaciones”, añadió. Posteriormente, criticó a las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba y cerró: “Tengo mis propias interpretaciones acerca del final de este ciclo”.