Matías Barzola se va de Cadena 3: cuáles serían los motivos de su salida

Uno de los relatores más reconocidos de la radio de Córdoba abandona Cadena 3. Se trata de Matías Barzola, quien mantuvo vínculo con la emisora por un poco más de tres años. De esta forma, la radio pierde una de las voces característica para el fútbol cordobés.

MATÍAS BARZOLA SE VA DE CADENA 3: LOS MOTIVOS

De acuerdo a lo que pudo confirmar La Voz, Barzola se desvinculó de la radio por “motivos personales”, en medio de una relación desgastada con los directivos. Asimismo, la salida también involucra importantes diferencias económicas.

Una de las diferencias más resonantes salió a la luz en 2022, cuando fue consultado en Telefe si relataría un partido de Belgrano contra Instituto. “Mañana relato por mis redes, como en la radio no me mandan a transmitir el partido”, dijo en ese momento.

En el mismo programa, le consultaron por su cobertura del Mundial de Qatar. En ese instante, respondió que no iba y agregó: “No, yo entro a la radio todos los días y les tengo que aclarar ‘tengo un programa acá a la tarde´, sino no me dejan pasar, todavía medio que no me junan demasiado”.