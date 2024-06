Qué es de la vida de Andy Ferreyra, el conocido movilero de la televisión de Córdoba

Luego de no aparecer en las mañanas de la televisión de la provincia, ciertas personas preguntaron qué es de la vida del movilero Andrés “Andy” Ferreyra. en diálogo con Vía Córdoba, el periodista contó su presente que dio un giro de 180 grados.

La vida de “Andy” Ferreyra (39) y Ginette “Gini” Picco (34), su pareja, cambió el 3 de mayo de 2024. Nino “Lobito” Picco Ferreyra, su hijo, llegó al mundo y marcó un antes y un después en su relación.

El periodista Andy Ferreyra con su hijo Nino. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

Andy Ferreyra tomó el micrófono para contar cómo es su vida dentro y fuera del periodismo de calle y qué significa ser padre primerizo. Además, brindó una reflexión sobre la paternidad en la actualidad y el periodismo local.

El periodista Andy Ferreyra con su hijo Nino. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

Para musicalizar esta entrevista, “Andy” eligió “Pacífico” de Los Piojos porque el estribillo de la canción le permitió “entender que yo voy a estar para mi hijo y él para mi y para mi mujer”.

ANDY FERREYRA EXPLICŒ POR QUÉ SU HIJO SE LLAMA NINO

La elección del nombre Nino para el pequeño respondió a la necesidad de buscar algo dulce, cálido y amigable. Las opciones fueron Paulino, Antonino, pero la decisión respondió a un familiar de la madre. “Gina tenía una conexión especial con su abuelo ‘Nené’”, contó Andy.

“Nino, de alguna manera, viene a representar eso: niño. Tiene un significado simple”., ponderó Además, confesó que cuando fue al registro civil de la provincia de Córdoba, se dio con la sorpresa de que el nombre no es muy usado.

ANDY FERREYRA Y SUS SENSACIONES AL SABER QUE SERÍA PADRE

Cuando la mujer anuncia que está embarazada suscita todo tipo de pensamientos. En el caso de Andy, hubo “mucho temor, incertidumbre y una nueva perspectiva de lo que se nos venía en la convivencia”, dijo.

El periodista Andy Ferreyra con su hijo Nino. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

Gina y Andy vivían juntos hacía cinco años cuando se enteraron que iban a ser madre y padre. “Habíamos elegido acompañarnos, viajar, caminar, salir a comer, pasear y caminatas. Lo vamos a seguir haciendo, pero surgió la responsabilidad de afrontar un embarazo”, expresó.

En detalle, confesó que se enteraron del embarazo en la octava semana y pudieron disfrutar de todo el proceso a partir de la semana 16. “No es que fue feo, sino que hasta que te cae la ficha...”, rememoró.

CÓMO FUE EL DÍA DEL NACIMIENTO DEL HIJO DE ANDY FERREYRA

El destino quiso que Nino llegara al mundo el 3 de mayo de 2024 y Andy recuerda ese día como si hubiese sido ayer. “6.42 pasamos el peaje de Carlos Paz a Córdoba para la cesárea, que estaba programada para las 7. Es un día que me gustaría repetir siempre”, ponderó.

En este sentido, describió que la jornada comenzó con angustia porque “como periodista me enteré de casos traumáticos, he tenido que cubrir varios y no quería que eso sucediera”. Por eso, sintió “muchos nervios y ansiedad”.

Pero todo cambió cuando el pequeño de 3 kilos 270 gramos salió del vientre en perfectas condiciones. “Fue una sensación inabarcable de decir ‘bueno ya está, que maravilla que es esto’. Sensacional”, describió.

Andy Ferreyra y su primer foto con Nino, quien nació el 3 de mayo de 2024. Foto: @andyferreyra

La experiencia de su hijo le cambió la óptica respecto a lo que significa el inicio de una nueva vida. “Era bastante iluso respecto a la cuestión de los nacimientos. Son importantes, pero hay que vivirlos porque son únicos”, contó.

CÓMO ES ANDY FERREYRA FUERA DEL PERIODISMO

Con el micrófono de siempre pero en otro ámbito, Andy se describió en el rol que sólo sus familiares y amigos lo conocen. “Me he vuelto más casero en los últimos años. Pero antes jugaba mucho al fútbol y básquet con amigos, además de reuniones y salidas”, analizó.

Luego, sinceró que tiene la deuda personal de “hacer más actividad física por una cuestión de salud corporal y mental”. Además, explicó que pasa mucho tiempo con celular y computadora y “hay reproche por eso”, según sus palabas en tono de risa hacia Gina.

Posteriormente, destacó el papel de su pareja porque es una persona super tranquila que le quita la velocidad y ansiedad del periodismo. “Me baja los decibeles de alguna manera, siempre fui muy ansioso”, describió.

Andrés Ferreyra y Ginette Picco.

En este sentido, fue autocrítico del futuro que le espera como padre: “Cometo el error de trasladar broncas y sensaciones que uno vive en el contacto con la gente como periodista”.

Inmediatamente, jerarquizó el rol de Gina porque “siempre me bancó en ese sentido” y definió a su hogar como un filtro: “Es el catalizador de toda esa cuestión y el nacimiento de Nino le agregó cuota de besos y abrazos”.

En este contexto, aseguró que no necesita más que eso porque disfruta estar tranquilo en su casa. “Los momentos de aburrimiento también son placenteros e importantes”.

QUÉ BUSCA INCULCARLE ANDY FERREYRA A SU HIJO

Lo que se hereda no se roba dice el conocido refrán. Andy contó que prefiere que Nino herede casi todos los hábitos de Gina. Pero buscará inculcarle valores y pensamientos de diferente índole.

“Quiero que sea consciente del contexto socioeconómico donde nace. Ni por encima ni por debajo de nadie y con una perspectiva social que va a ser importante para la construcción de la sociedad”, agregó.

El periodista Andy Ferreyra con su hijo Nino. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

Además, destacó el hábito de jugar como uno muy importante para la infancia. “Ya sea pelota, play o computadora con amigos, que sea un instrumento para canalizar emociones, aprender, socializar, y trabajar en equipo”, palpitó.

En este contexto, el fanático Millonario expuso que dejará que Nino elija a qué club alentar. “Si él fuera de River, hermoso. Pero si fuera de un club de Córdoba, sería muy satisfactorio porque va a poder disfrutar casi en el día a día los sentimientos”, expresó quien se definió como un hincha “termo”.

Andy Ferreyra, hincha de River. Foto: @andyferreyra

Además, confesó qué hábitos y costumbres no quiere heredarle a su hijo: “Que no sea ansioso, soy muy ansioso, ni cabrón, me enojo con una explosión y eso trae momentos no deseados que te llevan a malas decisiones en caliente”.

CÓMO ES EL ANDY FERREYRA PERIODISTA Y MOVILERO

Fuera de su hogar, Andy se describió como periodista y explicó que siempre vio a la profesión como un servicio a la comunidad. “Ciertas minorías, muchas veces, no tienen herramientas para decir lo que piensan o reclamar por determinadas problemáticas”, indicó en primera instancia.

“El periodista cumple un rol fundamental como intermediario de los reclamos de la sociedad ante el poder. Creo que ese rol es el que más me identifica: dar voz a personas en situación de vulnerabilidad”, deslizó.

Andy Ferreyra, periodista de Córdoba conocido por su labor en la calle. Foto: Andy Ferre

Además, puntualizó que el periodismo de calle le “cambió radicalmente la cabeza”. “Me quitó prejuicios, me hizo entender la vida desde múltiples perspectivas”, reflexionó.

“Las posiciones políticas o ideológicas pasan a un segundo plano cuando las problemáticas por necesidades básicas insatisfechas no logran tener un cauce normal”, justificó.

ANDY FERREYRA: CÓMO SE ENTREMEZCLA SER PADRE Y PERIODISTA

Ante este escenario, Andy contó su presente y futuro como padre y periodista, dos oficios que se entremezclarán por primera vez en su vida: “Es bastante difícil porque el foco lo tengo ciento por ciento en Nino. Todo pasó a ser relativo y él es el centro de la vida ahora”.

El periodista Andy Ferreyra con su hijo Nino. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

Según sus palabras, el comunicador no tenía pensado ser padre, pero “este hermoso llegó de repente y cambió todo”, dijo en alusión a su hijo, quien ahora tiene un mes y 13 días. Ahora, reafirmó su pensamiento y labor como papá.

“Creo que todos los padres tenemos que ser conscientes del legado humano que vamos a dejar y el compromiso con las personas, la familia y el bienestar social”. Sin embargo, no es ajeno a la realidad y sabe que el contexto argentino hace complejo la labor de ser padre.

EL ROL DEL PADRE EN LA ACTUALIDAD, SEGÚN ANDY FERREYRA

“Con mi pareja pensamos en el desafío de cómo construir las herramientas para que Nino tenga una infancia lo más feliz posible”, precisó. Además, aclaró que sus prioridades serán que el infante tenga “mucho juego, amor y aprendizajes de todo tipo”.

Calificó como “determinante” el acompañamiento del padre y la madre en la primera infancia. Sin embargo, reconoció que las condiciones actuales no son el escenario propició y provocaron una “ruptura en el vínculo social”.

Andrés Ferreyra frente a su primer Día del Padre. (Imagen ilustrativa / Web)

“Todo gira en torno a tiempos económicos de familias, empresas, vínculos laborales u sociales. Quitar ese tiempo que hoy se destina a lo económico, en perjuicio del tiempo del amor”, opinó sobre la actualidad.

Es que, “generar ingresos acordes a las demandas económicas quita tiempo de amor, aprendizaje y crianza”, según Andy. “El quiebre es un desafío, quizás el más groso de mi vida, y espero poder estar a la altura”, calificó.

“La crianza y el estar presentes como padres es determinante para poder forjar una construcción social que necesitamos reconstruir”, expresó en tono reflexivo. Por último, reveló su deseo para su primer día del padre.

“Tener botones para elegir qué momentos de la vida disfrutar con Nino. Tengo ganas de ir a la cancha, aprieto el botón de 14 años. Ir a buscarlo a fútbol, 8 añitos. Quiero acompañarlo al jardín, 5 años. Quiero que terminé el secundario, pin”, expresó el periodista que perdió a su padre cuando tenía tres años y analiza lo de este domingo como “vencer a la muerte o torcer el brazo al destino”, cerró.

ANDY FERREYRA Y SU OPINIÓN DEL PERIODISMO DE CÓRDOBA

Pero el diálogo con Andy Ferreyra también analizó el presente del periodismo en la provincia de Córdoba. Actualmente, escribe para el diario Perfil, es movilero de La Nación + y un usuario activo en X.

“Debemos entender que no es solamente lo que transcurre en las empresas mediáticas, sino lo que pasa con la gente en todas las esferas”, opinó el periodista con más de 15 años de experiencia.

Posteriormente, autocriticó que cometió el “error” de pensar “que todo lo que transcurre es lo que pasa en los medios”. Por otro lado, sostuvo que “las empresas mediáticas en Córdoba entraron en la sociedad con mucha fuerza, tal vez, dandole más entidad a ellas que al valor de periodistas en general”.

En este tono, jerarquizó que el “verdadero valor del periodismo está en sus vínculos con lo que pasa” y hay una nueva oportunidad para comunicadores y comunicadoras. ”Tenemos la posibilidad de usar multiplataformas para ejercer profesionalmente”, enfatizó.

Andy Ferreyra ejerciendo periodismo en las calles de Córdoba. Foto: @andyferreyra

Posteriormente, aseguró: “Las empresas también tienen que entender que un periodista puede responder a ella, y luego atender al perfil profesional en redes”. “No siempre estar agarrado a una empresa mediática. Los periodistas somos un valor de y para la sociedad”, expresó.

Paralelamente, reconoció que lo dice desde una nueva posición. Es que, “antes trabajaba para una empresa mediática todo el día laboral” y ahora “puedo acomodar mis tiempos”. Además, encontró que económicamente pueden equipararse las situaciones.

“Ojalá podamos terminar de comprenderlo. En el mundo, muchos se han salido de las empresas para poder ejercer la profesión desde sus plataformas personas”, señaló y cerró: “Nos formamos para ejercer en función de nuestra cosmovisión y somos mucho más que una empresa”.