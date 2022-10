Ornella Ferrara sorprendió a sus seguidores con su talento como actriz.

Ornella Ferrara, la locutora y conductora de Pará Todo TV, comenzó a incursionar en el mundo de la actuación y sorprendió a sus seguidores con dos representaciones. Además, confesó que si no se hubiera dedicado a la comunicación, sería actriz.

La comunicadora es también humorista y desenvuelta ante las cámaras. Sin embargo apuesta por más y no deja de sorprender, para bien, a los mendocinos que encienden la televisión para verla en Pará Todo TV o la siguen en sus redes sociales.

Los dotes actorales de Ornella Ferrara que todos desconocían

Recientemente Natalie Pérez lanzó su último videoclip “Escucha Tu Cora” y la conductora de televisión no pudo evitar hacer la representación en vivo.

Los periodistas que la acompañan en el programa se reían de Ornella Ferrara, pero lo cierto es que los movimientos, la gestualidad y la desenvoltura de la mendocina no eran muy distintos a los de la cantante, o sí.

Igualmente, fue una representación amateur producto de su trayectoria humorística. Cuando invitó a “una pareja real”, dos humoristas tiktokers que tocan temáticas del fútbol, fue que Ornella Ferrara lo dio todo en la actuación.

La influencer mendocina sorprendió a sus más de 33 mil seguidores de Instagram con un video junto a Jerónimo Freixas y Josefina de Cabo, la pareja de actores que toca temáticas del fútbol: ahora Messi y el Mundial de Qatar.

Ornella le manifiesta a la mujer de la famosa pareja: “No sé qué hacer, figuritas no consigo, Messi no llega, y ahora en el Mundial me dijo que no va a estar en casa”, dijo con respecto a su marido.

La chica simplemente le respondió: “Te está volviendo loca. Sí, no sé qué decirte porque me hizo la misma”. Es allí cuando se metió el marido para expresar que a la Selección Argentina se la banca desde antes del mundial.

Lo cierto es que la periodista sorprendió con sus dotes actorales y no solo se animó a ser la protagonista de un videoclip, sino a representar la euforia de los argentinos con el fútbol y el Mundial de Qatar 2022: y lo hizo muy bien.

Ornella Ferrara y la polémica de las figuritas del Mundial

La periodista es famosa por generar debates en las Redes sociales: la semana pasada mostró su indignación por la especulación de precios a causa del faltante de figuritas para completar el álbum del mundial de Qatar 2022.

Ornella fue a tres kioscos con sus hijos para comprar las figuritas y cosiguió en el último, pero a un precio muy caro: le cobraron $250. Además, también mostró su descontento por la falta de variedad de los jugadores en los paquetes.