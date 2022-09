Le robaron la tabla de esquí a Ornella Ferrara

Ornella Ferrara, la periodista y conductora de TV mendocina estuvo un fin de semana en Las Leñas y aprovechó para aprender a esquiar, pero desafortunadamente le robaron su tabla.

La conductora de Paratodotv mostró cómo fue su fin de semana en Las Leñas y explicó que no subió nada a sus redes sociales porque dejó el celular en casa: “hice como un detox”.

Ornella hizo una crónica de los minutos anteriores al hurto, en donde se la ve disfrutando en la nieve y en el “after” junto a su marido.

Ornella Ferrara sufrió el robo de su tabla de esquí durante su fin de semana en Las Leñas. Foto: Instagram/orneferrara

“Vientito en la cara. Sensación de libertad absoluta. La maravilla de la naturaleza misma. Momentos. La vida es eso”, expresó la influencer. Pero pasaron cosas...

La secuencia de los minutos previos al robo

En el after la pareja disfrutó de unos tragos, se fotografió junto a un personaje disfrazado de mono y bailó al aire libre: ”Mientras yo estaba dándolo todo con mis coreos y con esta gente del amor que conocí en ese mismo momento... me robaron la tabla que compré con tanto esfuerzo”.

Por eso, la conductora pidió colaboración para poder encontrarla: dice HONOLULU y tiene 3 copitos de nieve fucsia, abajo es anaranjada, según detalló.

“Lamentablemente me pasó eso y me comentaron que está re pasando y es una pena porque va un montón de gente, y la verdad es que no nos deja para nada bien”.

“Me pone triste porque tenia un significado especial para mí”, expresó. Además, destacó que “no son cosas baratas”.

“Ojalá la pueda recuperar”, dijo y advirtió: “a prestarle un poco más de atención a lo que está pasando por ahí”.