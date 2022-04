Las “tandas de madrugadores” están tristes: ya no tienen quien los salude. Durante las primeras horas de este sábado falleció el querido y reconocido periodista Ricardo Mur (69), quien a lo largo de 43 años fue un emblema de los medios de comunicación mendocinos y dejó su huella y su estilo en las dos AM más importantes de Mendoza (Nihuil y LV10), así como también en los dos canales de aire provinciales (Canal 9 y Canal 7).

Según confirmaron desde su entorno, “Richard” -quien en marzo de 2019 había decidido alejarse de los medios para dedicarse al canto- falleció tras sufrir un infarto. El 31 de diciembre último, además de despedir el 2021, el querido periodista había cumplido 69 años. Y con su inconfundible estilo -ese que durante años acompañó con un emblemático bigote y que, cuando lo afeitó, se convirtió en un hecho tan noticiable como los que él presentaba en la televisión- marcó un antes y un después en los medios de comunicación.

Ricardo Mur en su despedida

Tristeza entre los “madrugadores”: murió Ricardo Mur, el querido periodista que dejó su huella en la TV. Foto: prensa Municipalidad de Las Heras.

Sus saludos a la primera, la segunda y la tercera “tanda de madrugadores” en las primeras ediciones de los noticieros que condujo durante la primera mañana en ambos canales -y que estaban directamente relacionados con la hora a la que los televidentes despertaban y sintonizaban el canal- también se convirtieron en una de sus marcas registradas.

Las mejores anécdotas de Ricardo Mur y su trayectoria

Humilde, laburante y sin ningún problema para “embarrarse” los zapatos en lugar de los hechos o para estar horas enteras “pasilleando” en los Tribunales en búsqueda de una noticia, los inicios de Mur se dieron en Tunuyán, cuando entre finales de 1976 y comienzos de 1977 comenzó a trabajar Radio Manantiales. En esa época conoció, además, a quien fue su esposa y compañera de toda la vida. La radio no solamente fue su primer amor, sino que también le dio a quien sería el amor de su vida, ya que su compañera trabajaba como administrativa en la estación.

“En las radios de pueblo todos hacíamos de todo: trabajos administrativos, de operador, de locutor y hasta suplente del dueño de la radio”, recordaba entre risas y con nostalgia Mur en una entrevista publicada por Los Andes el 7 de junio del año pasado y con motivo de la conmemoración del Día del Periodista.

Ricardo Mur en su despedida de los medios, en marzo de 2019.

Dos años después, en 1978, Ricardo llegó a LV10 y en 1981 se “cruzó de vereda” y desembarcó en radio Nihuil. Mientras estaba en Nihuil, en 1984 comenzó a dar sus pasos en la televisión con la llegada a Canal 9. “Mientras tanto, seguía en Nihuil. Era la época en que se podía trabajar en ambos lados porque no eran competencia; aunque en 1986 dejé Nihuil y me quedé directamente en Canal 9. Allí estuve durante 25 años hasta que decidí cambiar de aires y me pasé a la competencia, a Canal 7. Y allí estuve hasta el retiro, en marzo de 2019″, repasó con su característica simpatía y perfil bajo.

“Siempre voy a estar muy agradecido por cómo me aceptó la gente de Mendoza. Mendoza es una provincia muy difícil para hacerse querer y creo que son pocos los ejemplos de comunicadores que llegaron de una forma tan particular a la gente, como pueden ser Santos Humberto Giunta, García Laos, Marcelo Romanello o Tito Pagés (en la radio). Creo que todo depende de cómo uno enfrenta al micrófono, y cómo enfrenta a la gente”, reflexionaba Mur en aquella entrevista sobre sus 43 años de trayectoria en los medios.

Rasgo distintivo 1: El bigote y el día en que, sorprendentemente, lo afeitó

Así como lo fueron durante toda su carrera su tranquila voz y la empatía con el televidente, también el característico bigote que lució durante varias décadas se convirtió en uno de los principales rasgos distintivos de Ricardo Mur. Por eso mismo, el día en que lo afeitó y salió al aire con el rostro “liso” sorprendió a todos sus seguidores. ¡Si hasta un seguidor llegó a crear un blog que pedía el regreso del bigote de Ricardo Mur!

Según contó Mur en distintas entrevistas, lo más simpático que le ocurrió luego de afeitarse fue el “reto” de una televidente, quien le exigió que debería haberle preguntado a quienes lo veían todos los días si estaban de acuerdo con que se afeitara.

Tiempo después, el vello facial regresó a la vida de Richard, aunque esta vez en forma de barba candado.

Rasgo distintivo 2: El saludo a las “tandas de madrugadores”

Aunque condujo todas las ediciones de los noticieros y en distintos horarios, Ricardo Mur siempre se sintió cómodo animando la primera mañana en los canales de televisión.

“Cuando empecé con los envíos tempranos en el 9 -a las 6:30 o 7-; era una jugada difícil. Había que suplantar a la radio a esa hora, que era muy fuerte. Yo tenía un tono muy familiar, común, me ponía en el lugar del espectador y pensaba en qué querría ver. A esa hora la gente se está despertando con un ritmo acelerado, sin tiempo de sentarse por mucho en la mesa frente a la TV. Entonces había que darle una especie de mezcla de los dos medios –radio y televisión-. Siempre la radio había sido más informal y la televisión, más pacata. Era como que siempre el presentador de televisión había sido un personaje sentado allá arriba y que no se podía tocar. Y me di cuenta de que eso no era lo que quería la gente. Entonces dije que quería ser alguien que los acompañe, que dialogue con los chicos que se estaban levantando a desayunar”, rememoró Mur en aquella entrevista con Los Andes. Fue también en el Canal 9 que encontró a una gran compañera para poder marcar su estilo, Cecilia Ranua. “Con ‘La Flaca’ nos acompañamos muy bien en ese aspecto, ganamos el espacio e hicimos una muy buena dupla. Fueron como 7 u 8 años”, contó.

Tristeza entre los “madrugadores”: murió Ricardo Mur, el querido periodista que dejó su huella en la TV. Foto: Archivo Los Andes.

Pero su pasión por el periodismo no se acababa cuando se apagaba la cámara y el noticiero terminaba. Ese era el momento en que Mur se preparaba para salir a la calle, donde -como se suele decir- están las noticias. “El estudio de televisión me gustaba mucho a la mañana, pero después no quería perderme la calle. Apenas terminaba la mañana en el canal, para mí era indispensable salir rajando a la calle. Más allá de que por ahí se hace una rutina la cobertura de ciertos temas, siempre te guarda sorpresas la calle, tenés que ir con las antenas alertas y eso te mantiene activo”, describió durante el último Día del Periodista.

El caso y la cobertura que marcaron a Ricardo Mur

Enumerar una a una las coberturas de Ricardo Mur a lo largo de su carrera sería una misión interminable. Él mismo reconocía guardar todo tipo de anécdotas en su memoria, “desde aquellas que te llenan el alma, hasta aquellas que te la voltearon”, como él mismo describió a Los Andes. Pero hubo un caso que lo marcó y que no olvidó jamás, sobre todo por lo doloroso del hecho en sí y por cómo él fue uno de los primeros en advertir que algo no estaba bien (intuición, que le dicen)

“La muerte Yoryi Godoy fue uno de esos casos que me machacó el alma. Y lo hace al día de hoy”, describió a Los Andes el 7 de junio de 2021. Y, mientras lo decía, se le entrecortaba la voz. Se trata del caso que comenzó en mayo de 1996, cuando Jorge Godoy y su esposa -Graciela Camargo- denunciaron que su pequeño hijo –Yoryi, de 3 años- había sido robado en la playa de estacionamiento de un supermercado de Guaymallén. La denuncia movilizó a toda la Policía de Mendoza, a la Justicia y a la mismísima sociedad mendocina. Todos buscaban al pequeño Yoryi y fue por esto mismo que, cuando días después se conoció la escalofriante verdad (el padre del niño lo había asesinado a golpes) y lo había enterrado a unos 10 kilómetros de su casa, la conmoción fue aún más fuerte.

Tristeza entre los “madrugadores”: murió Ricardo Mur, el querido periodista que dejó su huella en la TV. Foto: Archivo Los Andes.

“Hice todo el seguimiento, desde que denunciaron la desaparición del chico en un supermercado, hasta que apareció el cuerpo. Ese fue un caso que me marcó y me costó superarlo, porque lo seguí de cerca y día a día. Recuerdo que en una charla con uno de los principales investigadores de la causa, le dije: ‘Acá hay algo raro, algo que no me cierra’. Y él me decía: ‘Vos tenés el mismo presentimiento que yo’. Porque uno se mete tanto que empieza a hacer elucubraciones, sus propias ideas y, de una u otra forma, como que te convertís en un investigador. Recuerdo cuando sentí que el tipo (padre de Yoryi) estaba mintiendo, y que su esposa estaba dominada por el marido”, recordó apesumbrado Mur, quien siguió ese caso desde el primer momento.

“Si yo no hubiese sido un comunicador social en ese momento, hubiese reaccionado muy mal, de la misma manera en que hubo gente que lo quiso linchar y lo insultó (NdA: al padre de Yoryi). Si no hubiese estado como periodista, no tengo dudas de hubiese estado del otro lado”, se sinceró en referencia a que hubiese estado entre quienes quisieron linchar al asesino de su propio hijo.

La música, pasión a la que le dedicó sus últimos años

Luego de su retiro de los medios de comunicación, entre marzo de 2019 y hasta el último día de su vida, Ricardo Mur logró hacerle un lugar en su vida a la música. Y es que el mismo día en que oficializaba su “adiós” a los medios -aunque él mismo reconoció que lo vivió más como un “hasta luego”, ya que no había descartado del todo una posible vuelta-, recibía la invitación para incursionar en la música. “Fue una coincidencia rarísima, porque Juan Carlos Romero no sabía que yo me estaba yendo de los medios cuando me convocó”, contó Mur en otra entrevista a Los Andes publicada el 14 de mayo de 2020.

La invitación de Romero lo llevó a ser parte del cuarteto “Cuyano’s Son”, banda que integró también junto a Maxi Benenati y Diego Novicov, y con la que se abocó al folclore mendocino, argentino y también de toda América Latina. Él mismo definía a “Cuyano’s Son” como un grupo de amigos, quienes compartían experiencias entre ellos y con sus familias. El 9 de noviembre de 2019, Ricardo Mur y sus compañeros debutaron en el escenario en la Sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc (Guaymallén) a sala llena. Mientras que en febrero de 2020, “Cuyano’s Son” fue parte del Festival de Alta Montaña (Uspallata).

Tristeza entre los “madrugadores”: murió Ricardo Mur, el querido periodista que dejó su huella en la TV. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes.

Al comienzo, los ensayos de la banda fueron presenciales, de esos encuentros que combinan música con anécdotas, chistes y risas. Pero con el inicio de la pandemia de coronavirus, debieron recalcular sus planes. Y hasta llegaron a hacer ensayos por herramientas de videollamadas. “Ensayar por Zoom o por WhatsApp es realmente espantoso”, se sinceró en la nota de junio del año pasado, entre risas.

La vuelta a los medios, su deuda pendiente

Durante los últimos años, Ricardo Mur manifestó en más de una oportunidad sus ganas de regresar a los medios de comunicación, aunque con un ritmo más relajado y a la radio. Sus proyectos eran el de volver a la primera mañana o, por qué no, a un programa que vinculara su más reciente pasión -el folclore- con la que marcó su vida -la radio-.

“Tengo muchas ganas de hacer radio, de la misma manera en que tengo ganas de seguir cantando. Pero estamos ‘pandemizados’. Esta pandemia nos ha frenado a muchos en los proyectos”, resumió a Los Andes el Día del Periodista último. “Hay algunos proyectos latentes que están ahí, semillas que uno tiene guardadas para ver si dan cuando pase esto. Son varias las ideas, siempre ligadas a la radio; que fue mi primer amor”, se sinceró hace casi 10 meses sobre aquellas ideas que, lamentablemente, no pudo llegar a concretar.