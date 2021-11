Ornella Ferrara cumplió años este miércoles 3 de noviembre y celebró sus 34 años al sol y relajada en su pileta. La conductora de Pará Todo (Canal 7 Mendoza) confesó que este es uno de sus días favoritos del año, por lo que no dudó en festejar a su manera.

La periodista arrancó su día desayunando con sus dos hijos, Facundo y Felipe, fue al gimnasio y después se tomó un tiempo de relax al borde de su piscina.

“Desde acá los leo a todos”, escribió Ornella en una selfie que compartió en sus historias de Instagram. La conductora se mostró relajada y sonriente, acompañando la tarde calurosa en Mendoza con un trago para celebrar.

“Wow qué manera de recibir tanto amor. Estoy tan feliz y agradecida. Gracias por tomarse un tiempito y regalarme tan lindos deseos. Posta...”, expresó la cumpleañera.

“Es mi cumpleaños y me encanta”, sumó a otra historia en la que se la ve sentada en una reposera tomando sol.

Ornella Ferrara volvió a la TV mendocina

En noviembre del 2020, Ornella anunció su renuncia a Hola Mendoza, el noticiero de Canal 7 Mendoza porque sintió que “cumplió un ciclo” en el informativo.

“Me voy a tomar un tiempo alejada de las noticias porque siento que ya cumplí un ciclo. Siento que no tengo nada más para dar, que lo di todo y hace un tiempo que me siento así”, expresó entre lágrimas Ornella el día que se despidió del programa.

La conductora pasó algunos meses lejos de la pantalla y este año estrenó su propio programa en el mismo canal.

Para Todo es el magazine que la mendocina conduce de lunes a viernes a las 18. Su idea desde que abandonó el noticiero era justamente esta, la de estar al frente de un programa que divierta y entretenga. “Estoy feliz de estar haciendo esto que tanto deseaba”, dijo al cierre del programa en el día de su cumpleaños.