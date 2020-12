Belén Francese se casó este lunes con el mendocino Fabián Lencinas en Mendoza y, horas previas a la celebración, la vedette sorprendió a todos al anunciar que está esperando a su primer hijo. El civil y la fiesta fueron en una bodega del Valle de Uco con 40 invitados, por la pandemia de coronavirus.

Antes de Belén, el primero en dar la feliz noticia del embarazo fue Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, y la dio el mismo día del casamiento, por pedido de la propia actriz. De los detalles de la fiesta en la bodega Jean Bousquete de Tupungato, se encargó la periodista y conductora mendocina, Ornella Ferrara, quien cubrió el evento en exclusiva para LAM.

Ornella Ferrara la periodista mendocina que cubrió el casamiento de Belén Francese

Ornella habló con los novios tras dar el sí, quienes se mostraron emocionados por haber podido casarse en este contexto. “En tiempos difíciles fue un caos organizarnos, pero dijimos ya está, que este año no nos pueda, vamos a hacerlo. La fecha complicada, un lunes y en medio de las Fiestas. Pero lo logramos y estamos inmensamente felices”, dijo Belén. Y aseguró: “Vamos a hacer la fiesta cuando el bebito esté acá y yo pueda brindar”.

Sobre su embarazo, reveló: “El caos fue el primer trimestre, y ahora estoy más relajada. Al principio tenía muchos miedos, como que no lo podía creer y la doctora me dijo ‘¿pero qué parte no entendés de que estás embarazada?’”, contó a LAM.

“El 2021 me recibe con todo esto: madre, marido, familia... Y es mi sueño, soy feliz. Siempre quise formar un hogar y ahora de la mejor manera porque qué mejor que sea con alguien que amás”, dijo Francese.

Ornella, la “angelita” mendocina

La periodista mendocina, Ornella Ferrara, fue la encargada de llevar toda la data de la boda de Belén Francese a Los Ángeles de la Mañana, programa que se emite por Canal 13. Luego de haberse tomado un tiempo lejos de las cámaras, la conductora volvió a sus inicios en el espectáculo y se encargó de unos de los casamientos más esperados durante la pandemia.

Ornella dialogó con a Vía Mendoza y contó que la propuesta le llegó a través de otra periodista mendocina, Julieta Navarro: “A ella la contactó una productora de LAM y les dio mi nombre. Se pusieron en contacto conmigo, les pasé el chaché y lo aceptaron. Trabajé con Matías Sosa en la cámara, que da la casualidad, o no tanto, que fue mi primer camarógrafo cuando empecé a trabajar”.

Sobre la fiesta, la comunicadora resaltó: “Fue un casamiento muy simple, tranquilo y relajado. Me llamó la atención lo relajada y sencilla que es Belén Francese. Súper simple. Sentí que fue una celebración a su amor y eso me gustó, me pareció muy hermoso cómo se miraban y las cosas que se decían”.

Además, reveló una anécdota y es que, más allá de que estaban al aire libre, la jueza no los dejó a los novios sacarse el barbijo en toda la ceremonia. “Y se estaban muriendo de calor. Hacía mucho calor y les daba el sol en la espalda ¡les corría el agua!”, comentó Ornella.

El civil de Belén y Fabián.

Si bien Ornella contó hace algunas semanas que se retiraba de Hola Mendoza, el programa que conducía en Canal 7, no descató su vuelta a la pantalla chica en otro formato, lejos de los noticieros. Además contó que, extrañaba estar frente a la cámara y disfrutó de hacer esta nota fuera de un estudio de televisión: “Sigo de vacaciones y ahora comienzo la licencia. Pero feliz, porque me gusta mucho trabajar, me encanta hacer notas y me divierte mucho el espectáculo. Estaba como un pez en el agua”.

Además, adelantó que está evaluando qué hará cuando termine su licencia: “He recibido varias propuestas, me sorprendió que incluso el mismo día que anuncié que dejaba el programa, recibí muchos llamados. Me sentí súper valorada y que gustaba mi laburo”.