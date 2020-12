La actriz Belén Francese ya está para disfrutar uno de los momentos más importantes y románticos de su vida: casarse con el empresario mendocino Fabián Lencinas. La boda será en la bodega Jean Bousquet, en Tupungato.

Belén se alistó en el hotel InterContinental Mendoza, donde fueron tomadas las primeras fotos del makeup y peinado que llevará durante la boda que se realizará en una bodega del Valle de Uco.

Gentileza MARCELO ÁLVAREZ / @ALVAREZ_MARCELO

El vestido de la rubia fue diseñado exclusivamente por Claudia Arce, quien la asesoró a la hora de elegir el vestido más importante de su vida. Claudia es, sin dudas, una de las grandes diseñadoras argentinas de alta costura del momento. La pandemia no la detuvo, ya que desde su casa presentó su colección de Novias 2020 a la que llamó Yes, I Do. Todavía no hemos visto el vestido de Belén, pero seguro será una pieza con bordados realizados a mano y escote con una espalda pronunciada, tal como los diseños de la última colección de Arce.

Ella es la renombrada diseñadora del vestido de Belén Francese.

El novio, Fabián Lencinas, vestirá un traje de Daniel Casalnovo, quien es un diseñador y asesor de imagen de Buenos Aires. Sin dudas, tanto la novia como el novio ambos están listos para “dar el sí” y comenzar su familia juntos, con el bebé que hoy anunciaron que esperan.