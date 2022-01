Matías Busto tiene 13 años, juega al fútbol desde los 4 y por estos días es uno de los vecinos más ilustres de la siempre tranquila localidad maipucina de Fray Luis Beltrán. Y es que mañana, domingo, el adolescente emprenderá viaje hacia Buenos Aires para instalarse en Lanús, localidad de la Provincia de Buenos Aires a la que mudará su vida y su rutina para jugar en las inferiores del club de fútbol granate. La misma localidad de Lanús que está a menos de 5 kilómetros de la mítica Villa Fiorito, donde nació y se crio Diego Armando Maradona; y el resto es historia ya conocida.

“Estoy muy feliz, nervioso, ansioso. ¡Una mezcla de todo!”, resume “el Mati” a Vía Mendoza. En su casa, junto a su papá Jorge y a su mamá Laura está terminando de preparar todo para viajar a Buenos Aires en colectivo mañana, domingo, a las 20. “Siempre me gustó el fútbol, toda la vida lo he jugado. Y lo más lindo que me ha dado es el grupo de amigos, poder viajar, participar de torneos. ¡Y los goles!”, agrega y vuelve a reír con una mezcla de timidez y nerviosismo. El 14 de junio Mati cumplirá 14 años y ya lleva 10 “corriendo detrás de la pelotita”, como suele decirse.

Matías, la joya de Beltrán que deja Maipú para “romperla” y jugar al fútbol en Lanús Foto: Gentileza

“Es la primera vez que un chico de Beltrán llega a este lugar, así que imaginate cómo está todo el pueblo. Le han hecho ya varias despedidas, la semana pasada hubo una y ayer tuvo un cumpleaños que fue también despedida”, cuenta con orgullo y emoción Jorge, el papá de Mati. El propio intendente de Maipú, Matías Stevanato fue a visitar al beltranense más famoso del momento hace unos días y, además de entregarle una distinción, le regaló un par de botines para que debute en el torneo de reserva en las próximas semanas.

“Por herencia del abuelo -y mía-, Mati es de Boca. Pero ahora tenemos el corazón mitad azul y oro y mitad granate”, confiesa su padre. Y, sin dudarlo, responde a la pregunta de por qué equipo hinchará cuando jueguen Boca - Lanús. “¡Obvio que voy a querer que gane Lanús, es el equipo de mi hijo!”, contesta entre risas.

Mati tampoco esquiva la pregunta. “Soy fan de Boca, pero si gana Lanús me voy a alegrar igual, porque es mi equipo”, aclara. Y vuelve a reír. “Ya he podido jugar contra Boca y tuve un tiro en el palo”, completa.

Matías Busto, el crack de Beltrán que va a las inferiores de Lanús. Foto: Municipalidad de Maipú

Laura Martínez, mamá de Mati y esposa de Jorge, es la tercera integrante de la familia. Y reconoce que en su procesión interior conviven la nostalgia, los nervios y la alegría. “Se va el nene”, piensa en voz alta. “Siempre hemos estado juntos para todos, acompañándonos en todo momento. Y éste es el sueño de él, con el que lo apoyé siempre y lo sigo apoyando”, cuenta la mujer, quien admite que ya está experimentando el síndrome del “nido vacío”.

Una vida ligada al fútbol

Con solo 4 años y cuando todavía vivía con su papá y su mamá en Godoy Cruz, Jorge llevó a su hijo a probarse a Godoy Cruz Antonio Tomba. Allí fue donde Matías comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol -y patadas a la pelota-. “Mientras Mati estaba en el Tomba, hubo algunos problemas y el profe se fue y se llevó a muchos de los chicos que jugaban, entre ellos al Mati. En 2014 nos vinimos a vivir a Fray Luis Beltrán y, ni bien llegamos, Matías se anotó en el club Cooperativa Norte de acá del barrio, uno de los más importantes de fútbol de salón de Mendoza. Ya tenía 5 años”, sigue su papá, quien -además- es el hincha número uno de Mati (como corresponde). O, quizás, el número dos, solo superado por Laura.

Cuando Mati cumplió 9 años, a Jorge lo llamaron del Club Fray Luis Beltrán para que sea parte de la categoría 2008. Y en ese momento, la pasión del entonces niño se dividió en dos tipos de cancha, pero siempre en el mismo gran amor: la de fútbol de salón (en Cooperativa Norte) y la de fútbol 11 en “el Fraile”. “La 2008 de la Cooperativa es un equipo récord, desde 2017 que perdió el último partido que nadie le puede ganar”, resalta -con el pecho inflado- Jorge. Y aunque aclara que es el padre y no es objetiva su apreciación, resalta que Mati “es el mejor del equipo”. “No solo lo decimos nosotros como padres, lo dice la gente de Lanús y cualquiera que haya jugado con él”, se excusan ambos padres, intentando separar su rol de padres del de espectadores.

Matías Busto, el crack de Beltrán que va a las inferiores de Lanús. Foto: Municipalidad de Maipú

Fue en 2018 cuando el Club Atlético Lanús llegó a Palmira para hacer algunas pruebas a jugadores. Hasta allá llegaron Jorge, Laura y -por supuesto- Mati. “Me acuerdo de que ese día no tocó mucho la pelota. Pero lo eligieron para que vaya a Buenos Aires, a seguir jugando en Lanús. Evidentemente vieron algo más, porque en el primer partido que jugó en Buenos Aires hizo 5 goles”, recuerda Jorge.

“Desde 2018 estoy jugando en Lanús y ya he participado de torneos. Pero ahora me voy a vivir directamente a la pensión. Es otro mundo ya, estar con los jugadores; me emociona poder llegar”, sigue Mati. Y si bien ya conoció en el club a las dos grandes figuras granates -José “Pepe” Sand y Lautaro Acosta-, hasta se anima a soñar de poder jugar con ellos alguna vez. “¡Son dos tipazos!”, acota sobre ellos.

Un futuro crack que es presente

Jorge trabaja en una fábrica de pinturas y aclara que, afortunadamente, en la empresa siempre le dieron permiso para tomarse unos días y viajar a Buenos Aires con su hijo y su esposa. Siempre se han movido los 3 juntos, como una familia y un equipo.

“Juego de 11, y también por la izquierda. Además, he jugado al fútbol de salón muchos años”, se describe Matías Busto a sí mismo, como jugador. Y su padre acota casi en el acto que el joven crack también ha jugado de 7, de 10 y hasta de doble 5. “Tiene una lectura muy amplia respecto al juego”, sintetiza Jorge.

Matías, la joya de Beltrán que deja Maipú para “romperla” y jugar al fútbol en Lanús Foto: Gentileza

Mientras estaba en Lanús, en infantiles (categoría 2008), a Mati lo fueron a buscar de Independiente Rivadavia, de Godoy Cruz, de Vélez Sarsfield de Argentinos Juniors y hasta intentaron probarlo en River. Pero él siempre eligió a Lanús. “Siempre estuvo muy feliz y agradecido por cómo lo trataron en el club, todos en la familia lo estamos”, sigue Jorge.

La alegría de jugar al fútbol

La pretemporada de las inferiores de Lanús comenzó hace ya unos días, pero Mati se sumará a partir de la semana que viene. “La verdad es que tiene una alegría para ir a jugar, vive para jugar a la pelota”, reflexiona Jorge. Dice “jugar a la pelota”, que no es lo mismo que “jugar al fútbol”.

Ayer, viernes, Mati y sus amigos de Fray Luis Beltrán se juntaron a jugar el “clásico” contra los chicos de Rodeo del Medio. Era la revancha al primer partido, que Beltrán ganó por goleada. Y ayer el triunfo fue para los de Rodeo, por uno gol de diferencia. “Los de Rodeo del Medio fueron reforzados con chicos de la categoría 2007 para que sea un poco más parejo. Pero, más allá del resultado, lo simpático era que los chicos de Rodeo del Medio le decían a Mati que no jugara, que ya se iba”, cuenta el padre.

Una vez en Lanús, Matías se instalará en la pensión para los jugadores. Sus padres, en tanto, intentarán viajar a Buenos Aires la mayor cantidad de veces que puedan. “El club se ha portado muy bien siempre, incluso nos ha dicho que va a pagarnos los viajes y tiene una pensión para las familias de los jugadores”, coinciden Jorge y Laura.

Matías, la joya de Beltrán que deja Maipú para “romperla” y jugar al fútbol en Lanús Foto: Gentileza

“Voy a tratar de venir a Mendoza cada vez que pueda, pero seguro, seguro voy a hacerlo cuando juguemos contra el Tomba”, sigue Matías.

La emoción de todo un pueblo

EL presidente del Club Fray Luis Beltrán, Luis Andino, también se mostró entusiasmado e ilusionado por el presente de Matías Busto. “Es la joyita del club y el futuro de todo Maipú, todo está revolucionado”, cuenta el hombre a Vía Mendoza. Y no duda en definir al momento como “una gran satisfacción y un orgullo”.

Matías, la joya de Beltrán que deja Maipú para “romperla” y jugar al fútbol en Lanús Foto: Gentileza

“Esto le ha dado un gran empuje al club, a todos los chicos que la vienen peleando. Es un estímulo ver que un chico del club llega a un club grande y de Primera”, cuenta el presidente, quien agrega que, una vez que se confirmó la noticia de Matías Busto, comenzaron a recibir consultas sobre cuándo comienzan las pruebas en el club.

El Torneo de Reserva de la AFA también es televisado, por lo que Andino confirma entusiasmado que seguirán todos los partidos de Lanús “prendidos a la televisión” para ver a Matías. “Sé que le va a ir bien, no solo porque es un buen jugador y es distinto, sino porque es una gran persona. Él y toda la familia”, concluye el presidente de Beltrán.