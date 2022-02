Julieta Montenegro se consolida como una de las revelaciones de Mendoza en los Caballos Criollos, y luego de ser premiada con la medalla de mejor jinete en Junín (6 de noviembre de 2021), ahora fue seleccionada para participar de la Gran Copa Femenina a nivel nacional que se disputará en Palermo, el próximo 2 de abril.

Julieta Montenegro es una apasionada de los Caballos Criollos y constantemente busca la perfección de manejo. Foto: Vía Mendoza

“Mi papá trabaja en la policía montada siempre estuve relacionada con los caballos, pero todo comienza cuando fui a una fiesta de la Tradición que se hizo en Junín, y me cruce con los integrantes del Rincón de Los Pimientos”, comenzó detallado Julieta a Vía Mendoza sobre sus primeros pasos con los Caballos Criollos. En Palermo también estarán presentes por Mendoza, Silvana Díaz, Paula Montes y Abril Araya.

Desde ese momento, Julieta le pidió permiso a su padre para comenzar a entrenar y fue cuando su vida cambió. Su dedicación y responsabilidad la llevan a viajar desde Junín hasta Las Heras en forma permanente para entrenar. Sin importar la lluvia, frío o calor, Julieta siempre dijo presente.

“Los caballos me encantan, me transmiten mucho amor y eso es la clave, es un vínculo que se va dando y no se puede romper”, confirma Julieta que ya piensa en la competencia que se disputará en Palermo, donde participarán las mejores 24 jinetes del país.

Me cuesta creer hasta dónde he llegado, pero todo los días estoy aprendiendo cada detalle. Me tengo que acostumbrar a manejar otros caballos”, detalló Julieta que describe al caballo criollo como un animal noble y dócil. “Soy una apasionada del caballo criollo, tiene mucha prolijidad y capacidad para el deporte”.

Luego agregó: “Desde que llegué a la cabaña Rincón de Los Pimientos encontré acompañamiento, enseñanza y respeto que es fundamental para una mujer”, y también se refirió a su grupo de amigas, “no entienden mucho qué hago con el tema de los caballos, pero me acompañan. Estar con los caballos cambia tu mundo, i salís del celular, de la tecnología. Los caballos te abren la cabeza en muchos aspectos”, sintetizó.

Leonardo Vergara, Julieta Montenegro y Antolín Vergara, representando al Rincón de Los Pimientos. Foto: Gentileza

Cabe remarcar que Leonardo Vergara (Rincón de Los Pimientos) participó en su trayectoria como jinete en mas de 10 oportunidades en las finales desarrolladas en Palermo, entre pruebas de Paleteada o Corral de Aparte.

“Nos tomó de sorpresa la convocatoria de Julieta, pero no por su desempeño. En los últimos tiempos viene realizando un trabajo muy serio en cada participación y hoy queda reflejado con esta oportunidad que tendrá en Palermo”, remarcó Vergara, quien entrena a Julieta.

Aparte Campero en plena acción

Modificaciones al reglamento de aparte campero

Desde la Asociación de Caballos Criollos, comunicaron por medio de su página oficial en las redes, las modificaciones en el reglamento de Aparte Campero, que remarca lo siguiente:

La Comisión Directiva atenta a las prácticas de buen manejo y respetuosos de las normas de bienestar animal, han decidido promover unos pequeños cambios en el corral reglamentario para disputar la disciplina “Aparte Campero Prueba Ing. Mariano W. Andrade”.

Dichos cambios consisten en eliminar los ángulos del corral de aparte, evitando los atropellos en las esquinas y reduciendo las posibilidades de golpes a la hacienda. El corral deberá modificarse tal como se indica en el siguiente plano:

Reglamento de Aparte Campero y sus modificaciones. Foto: As. Caballos Criollos

La eliminación de los ángulos podrá realizarse con las medidas reglamentarias, con palo a pique, tablas, alambre con tabla costalera, paño de caños símil mecano ganadero, pero presentándolo ciego ya sea con un paño de fenólico o con banderas, evitando que el vacuno embista ese ángulo y pueda dañarse.

Como estos cambios, deben tener un proceso de adaptación, dichos corrales modificados serán optativos para las clasificatorias durante el año 2022, con miras a las finales Nacionales que se disputen en el 2023, pero obligatorios para las sedes que se propongan para los cuartos de final tanto del Campeonato A como del B, de este año, al igual que los escenarios donde se disputen las Finales de los Campeonatos Nacionales.

