Diego Maradona dejó en la Región Cuyo imágenes imperdibles, históricas que recorren el mundo por medio de una publicación que realizó en las redes sociales el periodista y viajero Fernando Duclos.

En su perfil @Periodistan_ de Twitter publicó hilos relacionados a la presencia de Diego Maradona en distintas provincias de la Argentina y desde donde rescatamos las de la Región Cuyo, donde el “10″ aparece en Mendoza, San Juan y San Luis.

Diego Maradona le donó al club Deportivo Guaymallén, la camiseta con la que jugó ese día. Foto: Los Andes

Maradona pisó Mendoza por primera vez el 16 de noviembre de 1978 donde integró el plantel de la Selección Juvenil Argentina, previo a la obtención del título del Mundo en Japón.

El autor de las publicaciones eligió algunas fotos, reflejando el paso de Diego por Mendoza. En la foto principal aparece andando en bicicleta por el centro de San Rafael, escena que registró con su cámara el fotógrafo “Coqui” Barroso.

La secuencia continúa con otras dos fotos, en un partido ante Guaymallén y luego, como técnico de Gimnasia de La Plata, cuando enfrentó a Godoy Cruz en el estadio Malvinas Argentinas.

Diego Maradona Foto: @periodistan_

Diego Maradona es recibido por juagdores de las inferiores de Godoy Cruz previo al encuentro entre Gimnasia de La Plata en el Malvinas Argentinas. Foto: EFE

Diego Maradona en San Juan

Diego Maradona visitó en 4 oportunidades la provincia de San Juan. En dos oportunidades fue como jugador, luego disputando los partidos de Showbol, y por último, cuando fue técnico de la Selección Argentina, enfrentando a Costa Rica.

Diego Maradona Foto: @periodistan_

Diego, la Selección Argentina y Guerra de Malvinas

Inolvidable. Diego Maradona visitó San Juan con la Selección Argentina en abril de 1982, en plena Guerra de Malvinas.

Esa selección nacional jugó contra un combinado de Cuyo. Entre las figuras estaban Ubaldo Matildo Fillol, Alberto Tarantini, Daniel Passarella, Ramón Díaz, Mario Kempes, Jorge Valdano y Diego Armando Maradona.

Diego Maradona en San Juan en abril de 1982 integrando la Selección Argentina. Foto: Diario de Cuyo

Maradona en San Luis despidiendo los restos de Juan Gilberto Funes

Diego Maradona estuvo en San Luis por única vez en enero 1992 donde acompañó el sepelio del ídolo del fútbol puntano, Juan Gilberto Funes. La despedida final del “Búfalo” fue realizada en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

Diego Maradona Foto: @periodistan_

El secreto de la foto histórica de Diego en San Luis

Diego Maradona llegó junto a Ricardo Gareca, Oscar Ruggeri y Fernando Navarro Montoya. El fotógrafo Javier Carrillo, fue quien le sacó la foto antes de entrar al Salón Blanco donde se realizaba el velatorio de Juan Gilberto Funes.

Javier Carrillo, en ese momento, contaba con 25 años en 1992 y hacía meses que trabajaba en El Diario la República: “No tenía nada de experiencia”, remarcó el fotógrafo en su momento. “Escondí la cámara adentro de mi campera”, recordó.

“Cuando entré al Salón Blanco, veo a Maradona junto al féretro. Justo se veía cómo entraban los rayos de sol al máximo por los ventanales. Yo tenía una película blanco y negro de 400 asas, que era más sensible a la luz, y me habían dicho que se podía forzar hasta las 800 asas. Yo nunca lo había hecho, pero me arriesgué: rompí la campera a la altura de mi ombligo, saqué el objetivo, lo puse en gran angular y encuadré a ojo. Me acerqué lo más que pude y gatillé”, detalló Javier Castillo sobre la foto.