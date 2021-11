Fueron muchas las mujeres que dejaron una huella en la vida de Diego Maradona, desde su primera novia, Claudia Villafañe, hasta un sin fin de polémicas amantes. Este es uno de los aspectos que aborda la serie “Maradona: Sueño Bendito” de Amazon Prime Video y generó grandes intrigas.

Uno de los romances que se muestra en los primeros capítulos de la ficción es el encuentro entre el Diez y una llamativa señorita en la noche que firma su contrato con Boca.

En la serie se trata de una joven de cabello rubio que es presentada como Mónica Bang e interpretada por Romina Ricci. Su aparición en la trama se da en la noche del 20 de febrero de 1981 invitada por el entonces representante de Maradona, Guillermo Coppola, personificado por Leonardo Sbaraglia.

Romina Ricci en "Maradona: Sueño Bendito"

La mujer, quien además mantiene una cariñosa relación con Coppola, termina en una habitación en un encuentro muy pasional con el futbolista, interpretado en su juventud por Nicolás Goldschmidt. Luego se vuelven a frecuentar para festejar un triunfo de Boca y se revela que Mónica es vedette.

Por las fechas y por la relación del personaje con Coppola, las primeras versiones sobre quién habría sido la mujer con la que Diego engañó a Claudia en la vida real apuntaban a la actriz de teatro de revista Amalia “Yuyito” González. Sin embargo, ella lo desminitió.

“No soy yo, jamás estuve en una habitación con Diego de esa forma. Nunca tuve el pelo así y no compartí el momento que muestra esa escena. Yo era la mujer de Coppola, intocable aunque se llamara Diego Maradona. Guillermo jamás lo hubiera aceptado. Y yo tampoco”, aclaró González al portal A24Show.

Luego, Adriana Aguirre confesó que el personaje estaba inspirado en ella, pero se mostró molesta por cómo la interpretaron. “Me parece un horror. Yo entiendo que es una ficción, que no se utiliza mi nombre, pero soy igual, esa risita así, esa peluca rubia...”, remarcó en Nosotros a la Mañana.

E insistió: “Primero, yo no era bolichera. Segundo, no andaba besándome con los hombres en los boliches y tercero, yo no lo conocí a Diego de esa manera”.

¿Quién sería en la vida real Lorena Gaumont?

Eva De Dominici también aparece en los primeros episodios y su irrupción en la pantalla despertó algunas dudas. Su personaje es Lorena Gaumont, una cantante que brilla en España y llama la atención del jugador durante su complicado paso por el Barcelona.

Eva De Dominici en la serie "Maradona: Sueño Bendito" en la piel de Lorena Gaumont.

Su papel estaría basado en Lucía Galán, la cantante del dúo Pimpinella, con quien Maradona mantuvo un breve pero intenso romance en medio de un alejamiento con Villafañe.

La caracterización del pelo ondeado y el buen vínculo del personaje con Doña Tota, madre del astro de la selección, indicarían sin dudas que se trata de la artista argentina.

Diego Maradona y Lucía Galán tuvieron un breve romance.

Maradona y Galán permanecieron juntos por nueve meses en 1982, pero su relación salió a la luz 10 años después.