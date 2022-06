Se conocieron los primeros detalles del container de Diego Maradona que tenían sus pertenencias en Dubai. “Estaba buscando ese contenedor desde hacía un año”, reveló Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda, en diálogo con LAM y contó detalles sobre las pertenencias que se encontraron.

En ese contenedor se encontraron cosas tanto de Maradona como de Rocío Oliva, donde había cosas que sorprendieron a los herederos, según reveló el periodista Ángel De Brito.

Entre risas y tratando de esquivar el tema, Baudry apuntó que había “ungüentos médicos”. Sin embargo, el conductor del programa fue al hueso: “¿Ungüentos médicos? Te pusiste colorado, Mario. No lo va a decir él, lo voy a decir yo. Había cuestiones eróticas: juguetitos, un CD con imágenes. No eran de Diego y Rocío. No sé a cuál de los dos le gusta el porno, pero estaban en la caja”.

Por qué no se podía ubicar el container de Diego Maradona

El abogado de una de las exesposas de Diego Maradona y de su hijo, Diego Fernando, confirmó que a la Argentina llegó solo un tercio del contenido que salió desde Dubi. “El contenedor estaba en manos de Garmendia, que es un apoderado puesto por Matías Morla”, detalló.

Rocío Oliva junto a Diego Maradona, en la época que eran pareja.

“Lo que había está en las actas y son algunas de las remeras de Diego, cosas que tenía en la casa de Dubai. Estaban todas las máquinas de gimnasia que él tenía, la cama donde murió, entre otras cosas”, contó.

Sin embargo, al abrirlo descubrieron que faltaban cerca de 20 relojes valuados por 375 mil euros cada uno.