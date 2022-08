El conocido niño Tomba cumplió este martes 4 años y la barra del Club Godoy Cruz Antonio Tomba sorprendió a Dylan para festejar su nacimiento.

Con un tierno video los chicos ingresaron al lugar donde vive la familia tocando con bombos y trompeta la canción del feliz cumpleaños.

Brisa, la mamá del pequeño fue la encargada de grabar todo lo que sucedía y la felicidad del pequeño que ella llama el fan número 1 del Tomba.

“Gracias a los chicos de los bombos que vinieron al cumple de mi nene. Fanático N°1 cumplió 4 añitos”, fue lo que escribió la madre.

El festejo por el cumpleaños del Niño Tomba. Foto: Twitter Brisa y

Varios hinchas del Tomba lo felicitaron por su cumpleaños y compartieron los videos en la red social de pajarito azul.

Dylan se hizo popular en las redes por ir a la cancha junto su familia, alentar en la tribuna y cantar las canciones del bodeguero.

Su mamá heredó la pasión por el equipo y se la trasmitió desde la panza, según sus dichos el niño es fanático desde la cuna.

El pequeño cumpleañero no solo sabe las canciones del expreso sino que acompaño a la barra bailando y saltando al compás de “No me arrepiento de este amor”. Con un look total de hincha de Godoy Cruz.

Dylan vive en Godoy Cruz y es uno de los hinchas más chicos que pisa todos los partidos que se disputan en la provincia la cancha.

Un regalo previo a su cumpleaños

Hace aproximadamente un mes, al término de un partido, un periodista mendocino consiguió que Juan Espínola le dejara una camiseta al niño del Tomba.

Gastón Lucero Suárez, quien cubre los partidos en la provincia para ESPN, hizo la gestión de éste presente para Dylan y lo recibió con una gran felicidad.

Las declaraciones frente a las cámaras enternecieron a todos en la previa del partido y esto no fue menos para el paraguayo que juega en el equipo mendocino.

Dylan junto a la camiseta de Juan Espínola. Foto: Twitter Brisa y Dylan

Toda la familia tombina agradeció este gesto del jugador. Brisa, la mamá, posteo en Twitter la foto el menor con la frase: “Hoy duerme con la de Juan Espínola. Más que feliz mi niño”.