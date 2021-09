La última sesión de la Bicameral de la Seguridad fue una inusual. Además de las típicas chicanas entre el oficialísimo y la oposición, se conoció un hecho lamentable que desembocó en una denuncia ante el Inadi.

Fue Nestor Majul quien presentó ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo la situación que vivió en la sala de sesiones este jueves. El funcionario del Ministerio de Seguridad decidió denunciar al senador Marcelo Romano por los comentarios que realizó referido a su peso.

El momento de la discriminación y la denuncia

Fue una sesión bastante picante, ya que en ciertos momentos habían discusiones elevadas entre los funcionarios. Lo que se intentaba hacer era dar explicaciones sobre la gestión provincial en materia de seguridad, pero la situación se fue a los gritos. En uno de esos gritos, Nestor pidió la palabra y expresó que alguien le había gritado “cállate gordito” y “bidón de plástico”.

“Me cuestan mucho los 130 kilos que peso. Puedo tener alguna diferencia de criterio, pero que me digan ‘callate gordito’ o ‘bidón de plástico’ no solamente me ofende, sino que me cuesta mucho llevarlo”, dijo Majul.

Con las horas el Frente Cambia Mendoza se refrió al respecto, apuntando directamente a Marcelo Romano como autor de las expresiones discriminatorias. Múltiples funcionarios del oficialismo repudiaron lo sucedido en sus redes sociales.

Luego, en dialogo con Los Andes, Majul dio a conocer que no va a quedarse de brazos cruzados con lo que sucedió. “Por supuesto lo voy a denunciar. Voy a hacer una presentación ante el Inadi porque no lo voy a dejar así. Yo me banco cualquier chicana política que me puedan hacer, pero no me banco una cuestión que padezco, la paso mal porque no es una cuestión fácil” expresó el maipucino.

Asimismo dijo que “alguien que se jacta de querer ser representante de muchos mendocinos, no sé si va a representar a todos menos a los gordos”.

La defensa de Marcelo Romano

Ante la situación que cada vez toma más relevancia, Marcelo Romano no pudo hacer silencio sobre el tema, sino que decidió expresarse en sus redes sociales al respecto. El candidato a senador nacional público un video, realizando una descarga pero sin realizar autocrítica.

Marcelo Romano en la sesión de la Bicameral de Seguridad. Foto: Orlando Pelichotti Orlando Pelichotti

“Todo eso ha quedado y va a quedar bajo la órbita de la justicia civil, penal o el organismo competente para dirimir esa diferencia, porque es la placar de ellos contra la mía”, expresó el referente del Partido Verde, describiendo a toda la situación como una “puesta en escena” de Majul y que está “directamente dirigido a tapar la oscura licitación de los chalecos antibalas”.

Sigue explicando su denuncia, detallando que los chalecos que se pretenden comprar son “más débiles y más caros” a una persona procesada y embargada. Termina el video asegurando que a ellos “esto es lo que nos interesa y esto es lo que te pedimos que ayudes a comunicar”, girando toda la situación fuera de su persona.

Se recuerda también otra denuncia que fue realizada en contra de Marcelo Romano, razón por la que fueron quitados sus fueros para ser procesado en el 2020, cuando dos policías lo acusaron de amenazar con echarlos luego de que intentaran labrarle una multa por una infracción de tránsito a su hija.