El ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Levrino, se reunió con la Comisión Bicameral de Seguridad para dar explicaciones y responder preguntas de los legisladores junto algunos funcionarios de la cartera. Pero, durante la tensa reunión, un senador agredió a Néstor Majul -subsecretario de Relaciones Institucionales- y lo discriminó por su peso.

El encuentro, que se hizo esperar por meses, estuvo colmado de chicanas y malos tratos entre los funcionarios oficialistas y los legisladores de la oposición, quienes les pedían explicaciones de diferentes hechos de inseguridad y femicidios que ocurrieron en la provincia.

En medio de ese tenso ida y vuelta, el senador del Partido Verde, Marcelo Romano, agredió a Néstor Majul y le gritó “callate gordito” y “bidón de plástico”, por lo que el excandidato a intendente de Maipú, pidió la palabra y habló al respecto.

“Me cuestan mucho los 130 kilos que peso. Puedo tener alguna diferencia de criterio, pero que me digan ‘callate gordito’ o ‘bidón de plástico’ no solamente me ofende, sino que me cuesta mucho llevarlo”, dijo Majul.

“Fui miembro de la Comisión de Seguridad, a mí en lo personal me cuestan mucho los 130 kilos de peso, puedo tener alguna diferencia pero que me digan ‘callate gordito’ o ‘bidón de plástico’, sinceramente no sólo me ofende, sino que me duele porque me cuesta mucho llevar esto. No es una cuestión graciosa, lo quería dejar sentado porque he sentido en una discriminación puntual”, dijo Majul con la voz entrecortada.

“Lamentable el papel del Legislador Marcelo Romano, en un lugar donde debería ser ejemplo de civismo y respeto por los demás. Discriminar a una persona por su peso, o intentar ofenderlo por su condición física, es algo que no debería hacer nadie, pero menos un legislador”, comentaron desde las redes del Frente Cambia Mendoza repudiando el accionar del senador.