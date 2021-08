Aunque Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, los hermanos Mau y Ricky y hasta la propia Lali volvieron a calificar a la voz Eduardo Morón como especial, el mendocino no pasó a los play offs de La Voz Argentina. Este último knock out del team Lali quedó en manos de Franco Maceroni.

Con dos lentos en inglés, Eduardo Morón y Franco Maceroni abrieron la última noche de knock outs, donde ya no quedaba posibilidad de robos, aunque Ricky confesó que le quitaría las cuerdas vocales al mendocino que vive en Buenos Aires para cantar como él. “Me atrevería a decir y es una cuestión de gusto personal, que tiene la voz preferida de esta competencia”, apuntó el mayor de los hermanos Montaner.

El mendocino que vive en Buenos Aires interpretó “I don’t want to miss a thing”, de Aerosmith; mientras que el representante de La Plata cantó “Story of my life”, One Direction.

Si bien ambos estuvieron muy parejos, algunas imprecisiones en la afinación de Eduardo durante el desarrollo de la canción y -según argumentó Lali- que se vio todo el esfuerzo de Franco de poner en práctica lo que se habló en el ensayo inclinaron la balanza a favor de Franco.

“Los dos cantan muy bien. Soy la tía orgullosa de los dos. Edu creo que tenés una de las voces más interesantes”, apuntó Lali en la devolución a la vez que marcó que el inicio de la canción fue más dubitativo hasta que se ubicó en su voz ronca que le resultó más cómoda. Y le remarcó que le faltó tomar en cuenta lo que se dijo durante el “coacheo”.

Desde su audición a ciegas, fue la “voz sucia” -que lo hace original, tal como señaló Ricardo Montaner- la que sedujo a Lali y la que se ha ponderado en las diferentes etapas del programa.

Luego de dar a conocer su definición, Lali Espósito destacó “el corazón enorme” de Eduardo y le dijo: “Me da la sensación de que todavía no te das cuenta del cantante que sos”.