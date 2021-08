A semanas de la gran final de La Voz Argentina, Sebastián Pérez fue eliminado del certamen y se quedó sin la posibilidad de continuar en el team de Ricardo Montaner. El cantante no lo eligió para que el mendocino lo acompañe en la próxima etapa, pero regresa a la provincia con los halagos de grandes artistas.

//Mirá también: Sebastián Pérez va saldando deudas con Ricardo Montaner y pasa a los playoffs de La Voz Argentina

El joven oriundo de Godoy Cruz fue un fiel defensor del rock y hasta por momentos desentonó con el resto de los participantes, pero esa diferencia lo ayudó a llegar hasta la cuarta etapa de La Voz. Incluso, Sebastián fue uno de los ocho elegidos por Montaner para los playoffs, pero su paso por el programa quedó estancado en esta instancia.

Tras cantar el tema “Since I Don’t Have You”, de los Guns N’ Roses, Pérez recibió una buena devolución de parte de los jurados, aunque no alcanzó para seguir en competencia. “Cómo canta este tipo Marley”, dijo Montaner con una enorme sonrisa en su cara.

“Eres un tipo que cada vez que te has parado ahí has mostrado solvencia. Crees en lo que haces porque has estado fijo en un estilo, creyendo en lo que haces, y eso tiene todo el mérito. Defiendes el rock y te queda muy bien”, dijo con orgullo el artista.

Más allá de las palabras de aliento de Montaner para con Sebastián, el mendocino no estuvo entre los seis elegidos para el próximo show. “Les ruego me perdonen. Esta es una cosa que es obligada. El formato te dice que tienes que hacer esto”, se disculpó Ricardo con los dos participantes que quedaron eliminados.

//Mirá también: La Voz Argentina: Lali Espósito citó a Maradona y se burló de Mau y Ricky por descartar a Esperanza Careri

“Cada uno cuenta con un talento que no depende de ninguno de nosotros. El talento se los dio Dios, y lo tienen incorporado”, resaltó.

Por su parte, Sebastián se mostró dolido pero feliz de haber sido parte de La Voz Argentina. “No es fácil irse del certamen, eso es algo lógico. Lo que más me va a doler de todo es dejar de ver a muchos de los chicos”, dijo al despedirse.

“Le agradezco a Ricardo por la confianza que tuvo en mí, a ustedes por sus devoluciones y al público que nos apoyó muchísimo”, cerró.