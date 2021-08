La mendocina Esperanza Careri se presentó este domingo en el programa de Telefe “La Peña del Morfi”, cantó Corazón hambriento y Creo en mí, dos canciones con las que la joven se siente identificada, y emocionó al periodista Gerardo Rozín.

La participante de La Voz Argentina no para de emocionar al público con su voz. Este domingo cantó “Corazón hambriento” y “Creo en mi” y emocionó a todo el equipo del programa conducido por Gerardo Rozín.

Luego de brillar, Gerardo Rozín y Jessica Cirio comenzaron a hacerle preguntas sobre su continuidad en el programa. La mendocina no fue elegida en los Knockouts por los hermanos Montaner pero Lali Espósito apretó a último momento el botón y la salvó.

Lo cierto es que Lali no fue la única que quiso quedarse con Esperanza, Ricardo Montaner también apretó su botón pero la mendocina no dudo en elegir a la estrella de Sky Rojo.

“En ese momento no se ve pero yo me largue a llorar, por que yo pensé que me iba pero cuando Lali tocó el botón me emocioné. Obviamente como no me iba a ir con ella si me hizo sentir de nuevo esa sensación de quedarme en el programa”, comentó la joven de 21 años.

Tras el éxito de su canción, cientos de personas comenzaron a enviar sus comentarios al programa y Rozín comenzó a leerlos, uno de ellos llamó la atención de la cantante por que era de su ciudad natal: San Martín.

La joven comenzó a explicar lo que significa San Martín para ella y cantó una pequeña parte de la canción “Zamba de mi esperanza”, una canción de Los Chalchaleros que caracteriza a su pueblo.

Para culminar su participación en el programa, la joven cantó “Creo en mi” una canción con la que se siente identificada por todo el bullying que sufrió cuando era más chica.

“Es lo que me pasa a mi ahora, yo creo en mi misma. La letra para mi es muy fuerte por que es por lo que estoy pasando”, agregó Esperanza.