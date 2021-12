Gisela Campos es una de las caras más conocidas de la televisión local. Desde hace 15 años, la periodista entró en la casa de los mendocinos y ahora tendrá la posibilidad de que la conozcan en el país, ya que se sumará como reemplazo a América Noticias.

La conductora está al frente de la edición central del noticiero de Canal 7 Mendoza, pero no abandonará este ciclo. Sino que solo saldrá al aire de América TV los sábados y de lunes a viernes continuará en la pantalla local.

Gisela Campos se probará en la televisión nacional. Foto: Jose Gutierrez

La exvirreina nacional de la Vendimia reemplazará a Soledad Larghi y trabajará junto a Eduardo Battaglia. Por lo que viajará a Buenos Aires los fines de semana y se la podrá ver de 17 a 20, por A24, y de 18 a 20, en dúplex, por América TV.

El desafío de la TV nacional para Gisela Campos

La comunicadora tomó esta propuesta como un desafío, el de desembarcar en la televisión nacional. Saldrá de su zona de confort, ya que lleva más de 10 años en el mismo canal y trabajando con la misma gente, por lo que todo será nuevo para ella, pero sin descuidar su casa laboral.

“Es un sueño hecho realidad, si lo hubiera planificado no me hubiera salido tan bien”, dijo Gisela en diálogo con Diario Uno. Y agregó: “Buenos Aires es un desafío mayor porque es estar en la pantalla nacional. Siempre se sueña o se imagina tener esa posibilidad”.

Gisela Campos al frente de la conducción del noticiero central de Canal 7

“Quiero vivir la experiencia, ver cómo me siento, cómo me adapto. Amo lo que hago. Me encantan los desafíos y es algo que me maravilla”, comentó.

“No he caído bien del todo de lo que voy a hacer. Cuando esté a punto de iniciar el noticiero voy a tomar realmente dimensión de lo que va a pasar. Ahí se verá, dejo todo en manos de Dios y del universo. Estoy agradecida de poder vivir esta experiencia y estoy muy agradecida a América y a Canal 7″, cerró Gisela Campos.