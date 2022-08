La conmovedora sorpresa de Mau y Ricky a un pequeño mendocino

Mau Y Ricky llegaron a Argentina para dar comienzo a su “Desgenerados Tour”. La primera parada fue en el Estadio Maipú Arena de Mendoza dónde miles de fanáticos bailaron al ritmo de sus mejores éxitos. Luego del concierto les llegó un video de un pequeño fan mendocino que se había quedado con las ganas de conocer a sus ídolos. Ante esto el dúo venezolano no dudo en hacer realidad el sueño del pequeño y tuvieron un tierno gesto con el fanático.

Amadeo es un pequeño fan de Mau y Ricky. La noche del domingo asistió al concierto de los hermanos Montaner , pero cuando quiso subir al escenario para ver más de cerca a sus ídolos, no se lo permitieron por ser menor de 18 años.

Mau y Ricky sorprendieron a un pequeño mendocino Foto: Gentileza Colegio Maria Reina Mendoza

El pequeño se quedó abajo del escenario y con lágrimas en los ojos por lo ocurrido. Ante esto la mamá de Amadeo no dudo en grabar el momento. En el video se puede ver y escuchar al niño decir que no lo dejaron subir por ser menor de edad, pero la mamá no iba a dejar que el sueño de su hijo terminará ahí. De esta forma decidió enviarle el video a los cantantes a través de las redes sociales. La respuesta la sorprendió.

Los cantantes le pidieron permiso para asistir a la escuela donde va el pequeño y así poder sorprenderlo. De esta manera el lunes por la mañana se vivió un momento atípico en las instalaciones del Colegio María Reina en Godoy Cruz cuando Amadeo pudo hacer realidad su sueño.

Ante la sorpresa de los maestros y alumnos, Mau y Ricky ingresaron al establecimiento y se dirigieron directamente al tercer grado, donde cursa Amadeo. El pequeño se emocionó al enterarse que los cantantes lo iban a ver a él.

Tras la sorpresa al pequeño, los cantantes bajaron al patio de la escuela para compartir un momento inolvidable con todos los alumnos de la institución. Con la mejor simpatía, los hermanos cantaron algunos temas y se sacaron fotos con todos o como postearon en sus redes “se descontrolo la cosa” haciendo alusión al momento.

Luego del encuentro Mau y Ricky publicaron un pequeño video, que se hizo viral, en sus redes sociales para recordar el emotivo encuentro con su pequeño fan.