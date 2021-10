Independiente Rivadavia esta en zona de clasificación para el Reducido, viene de derrotar al exlíder de la zona B, Barracas Central y el domingo a las 16, recibirá a All Boys en el estadio Bautista Gargantini, pero tiene novedades importantes en lo que respecta al plantel.

Este miércoles, el platel de Azul trabajo en espacios reducidos, teniendo en cuenta que no podrá contar con Diego Cardozo y Mauricio Asenjo, ambos llegaron a la quinta amarilla y deberán purgar una fecha de suspensión.

Gabriel Gómez, técnico de la Lepra mendocina.

El técnico Gabriel Gómez comenzará a definir el equipo titular recién mañana jueves, pero todo indica que ingresarían al once que enfrentara a All Boys, Lucas Ambrogio y Daniel Imperiale, aunque no se descarta la presencia de Pablo Palacio.

Las comparativas de Independiente Rivadavia y All Boys

Restan cinco fechas

Cuando resta cinco fechas para finalizar la fase clasificatoria, Independiente Rivadavia tendrá cinco finales, aunque tendrá un rival directo, Brown (A) quien suma 42 puntos, una unidas detrás de la Lepra mendocina quien tiene 43.

Otro de los puntos clave a destacar es que el partido por la fecha 31, recibirá a Atlético Rafaela el viernes 22, partido que se disputará desde las 21.

Fecha 30: vs. All Boys (local)

Fecha 31: vs. Atlético Rafaela (local)

Fecha 32: vs. Brown de Madryn (visitante)

Fecha 33: Brown (A) (local)

Fecha 34: San Martín de San Juan (visitante)

