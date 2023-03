Gran Hermano San Rafael: particular nominación para que “Omar deje la casa” en un spot de campaña política

San Rafael no es la excepción si de creatividad se trata, donde todo vale y más si se trata de una campaña política. Un video que circula en las redes sociales, llamó la atención por la particular forma de hacer campaña, donde un precandidato a intendente, del mismo partido que su contrincante, apostó a una simulación del reality de Gran Hermano.

Gran Hermano SR Foto: Instagram

Se trata del concejal Nadir Yasuff, quien, como precandidato a intendente de San Rafael, subió a su cuenta de Instagram un video donde simular estar en el confesionario, en este caso de Gran Hermano San Rafael y postula, para que “deje la casa a Omar”, con clara alusión al precandidato a la intendencia Omar Félix y a su hermano Emir Félix, actual intendente. Ambos son parte del PJ.

El próximo 30 de abril, en San Rafael se llevarán a cabo las Elecciones PASO 2023 donde la ciudadanía elegirá autoridades municipales, al igual que en otros 6 departamentos, que desdoblaron los comicios: Lavalle, Tunuyán, Maipú, San Carlos, Santa Rosa y La Paz.

Dentro de ese panorama político, en el departamento sureño, una de las alternativas del peronismo es la lista “Unidad Ciudadana, Renovación Peronista”, que postula como precandidato a intendente al concejal, Nadir Yasuff, quien en su momento declaró “la gente descree de la política porque está cansada de ver como siempre se acomodan en los cargos ellos mismos”, mensaje dirigido a los hermanos Félix.

En tanto, el Frente Elegí San Rafael Avanza lleva como cabeza de lista a Omar Félix, que buscará suceder a su hermano, hoy al frente de la intendencia.

“Voy a nominar a Omar”

En la cuenta de Instagram “San Rafael con Nadir”, aparece el particular video: “Voy a nominar a Omar, lleva 20 años en la casa, siento que se quedó sin ganas, siento que ya está cansado, que ya no tiene más nada que aportarle y que se está quedando solamente por capricho”, comienza diciendo Yasuff en el confesionario.

“La verdad es que la casa no es de él, la casa es del supremo, es de todos los sanrafaelinos. No me gusta que se crea el dueño de la casa y se la estén pasando entre ellos” y finaliza diciendo, Ahora más que nunca siento que es importante que entre gente nueva, que una renovación”.