Godoy Cruz ya es está instalado en Buenos Aires para visitar mañana miércoles a Boca Juniors por la Liga Profesional.

El técnico Diego Flores dio la lista de convocados y en las próximas horas dará a conocer el once titular que enfrentará al equipo de Sebastián Battaglia a las 21.15 en la Bombonera bajo el arbitraje de Patricio Loustau. El partido será televisado por TNT Sports.

El Tomba ya está en Buenos Aires

El equipo mendocino viene de igualar ante Central Córdoba, y ante el bajón futbolístico que tiene el equipo en los últimos partidos Flores rearmará el once titular, dentro de una agenda apretada de compromisos.

La única novedad es que Roberto Ramírez no forma parte de los citados (habrá 2 arqueros al banco de suplentes).

La última victoria de Godoy Cruz ante Boca Juniors de visitante

La última victoria de Godoy Cruz ante Boca como visitante fue en el 2011; 4-1 al Xeneize con goles de Rubén Ramírez (2), Adrián Torres y Carlos Sánchez.

Los convocados

Convocados por el técnico Flores para enfrentar a Boca Juniors este miércoles.

Estadísticas

Godoy Cruz no marcó goles en primeros tiempos en 12 de los 16 partidos del torneo Socios. Cabe destacar que de los 19 goles que se convirtieron desde la llegada de Flores, solo 4 de los 19 se dieron en la primera mitad del partido (incluida Copa Argentina).

Dentro de las posibilidades y teniendo en cuenta los últimos partidos, el Tomba no aprovechó dos partidos claves para sumar en los promedios y achicar la brecha de puntos para clasificar a la Copa Sudamericana.

Lo que se le viene al Tomba: vs. Boca; vs. Banfield (local -24/10); vs. San Lorenzo (visitante - 31/10); vs. Talleres (local - 6/11); SF vs. Talleres (12/11)

Última práctica en Mendoza

