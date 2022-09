Experiencia Endeavor Cuyo: de qué se trata y quiénes serán los invitados

La red de apoyo al emprendedor celebrará una nueva experiencia en Cuyo. El evento se realizará el 13 de octubre en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. Bajo el lema de “Tierra del conocimiento” y con la idea de inspirar nuevas Startups en la región, es que desemboca nuevamente en Mendoza la Experiencia Endeavor.

Con el objetivo de capacitar y apoyar a los nuevos emprendedores que presentan proyectos destacados en la sociedad es que esta nueva edición contará con 5 charlas, 3 workshops y 15 Endeavor mentors.

Experiencia Endeavor Cuyo 2022. Foto: Endeavor Argentina

Los pilares de esta nueva edición son: liderazgo y emprendedurismo, empresas con impacto e industrias basadas en el conocimiento.

Qué es Endeavor

Endeavor es una red que busca impulsar la economía local al seleccionar, asesorar y potenciar emprendimientos para que se transformen en empresas de alto impacto, generando oportunidades que fomentan el desarrollo del país.

La Experiencia Endeavor es el evento para emprendedores más grande del país. Dónde emprendedores de diferntes rubros pueden conectarse, inspirarse y aprender de quienes buscan cambiar el mundo. Su objetivo es actuar en comunidad para impulsar la innovación y la iniciativa.

Los speakers invitados a la Experiencia Endeavor Cuyo 2022

Con la intención de generar una red de apoyo es que esta edición contará con speakers que puedan presentar su visión para inspirar a otros. Entre ellos se encuentra:

Mario Pergolini con “hábitos disruptivos”

Pamela Scheurer “Cómo usé la tecnología para diseñar la vida que quería”

Los speakers de la Experiencia Endeavor Cuyo 2022. Foto: Endeavor cuyo

También habrá un ping pong de jóvenes emprendedores de la provincia “ideas actuales con mirada a futuro”, en este se busca que los jóvenes inspiren a más jóvenes para que puedan aplicar ideas innovadoras a sus proyectos.

Los speakers de la Experiencia Endeavor Cuyo 2022. Foto: Endeavor Cuyo

Marcos Bruno: Co-Founder & CTO de Merovingian Data.

Paz Álvarez : Co-Founder & CEO de Zavia.

Franco Terenti: Co-Founder & CEO de Vinci-U.

Julieta Luz Porta: NASA Global Winner.

Sabrina Castelli: Founder & CEO de Mujer Financiera. “Hablemos de dinero”

“D&D, La ONG más grande del mundo” Santiago Maratea : influencer.

En exclusiva una de las participantes habló con Vía País y contó que se siente formar parte y contó como es el panorama de Mendoza frente a la conocida industria del conocimiento.

“Veo que el panorama en Cuyo es súper alentador, muchísimas empresas emergentes, mucho talento y somos reconocidos en el mundo como una gran región. Desde chica que participo de los eventos de Endeavor y siempre me inspiró escuchar historias de vida de otros” recalco Julieta Porta una de las speakers del próximo evento.

Además agregó que este tipo de propuestas son súper enriquecedoras a la hora de guiar a las nuevas generaciones: “Porque te das cuenta que no son tan distintos a uno, y que en su historia pasaron por muchísimos obstáculos. Y te están dando la receta. Entonces te empezás a dar cuenta que si el que está hablando puede, vos también podés”.

La joven mendocina, premiada por la Nasa, recordó una anécdota que no dudó en compartir: “Me pasa algo muy chistoso: de chica, me encontraba en estos eventos Endeavor con muchísimos jóvenes oyentes que venían a inspirarse ( y que no tenían idea de qué Proyecto hacer o qué cosa iban a hacer de su vida, y ahora de grandes, los vuelvo a ver en el evento y son todos los Speakers o talleristas, y tienen proyectos o empresas increíbles. Es un gran patrón que se repite”.

“Me encanta e invito a todos a que participen, porque es una experiencia única y que si nunca antes fuiste, realmente te va a volar la cabeza” enfatizo Julieta.

Lanzan el programa "Conecta-Mentor". (Endeavor)

Cuáles son las actividades de Endeavor Cuyo 2022

El evento contará con diferentes actividades, charlas para inspirar, capacitar y conectar emprendedores:

Workshop de Estrategias con influencers: Cómo crear estrategias para trabajar con influencers. El proceso de trabajo, el rol del manager y la medición de resultados. Jessi Jalife, Jalife Brothers.

Workshop sobre Herramientas legales para Startups: La SAS como figura jurídica y su vínculo con las necesidades de los emprendedores. Fernando Pérez Hualde, Estudio Perez Hualde.

Workshop de Producto y comunidad: evolución hacia la Web 3.0: Todo sobre Lemon, el proyecto Lemon Nation. Victoria Guareschi, Product Lead, Lemon Cash.

Endavor Mentors: Conversá con expertos de la red Endeavor y llevate sus consejos para potenciar tu proyecto.

Sumergite en el Metaverso: Conoce el metaverso de la Experiencia Endeavor, interactuá con personas que esten presencial o no en el evento, una oportunidad ÚNICA. By Roomin.

Networking Party: Finalizada la Experiencia Endeavor, quedate a tomar algo y conectarte con otros emprendedores como vos.

Las entradas se pueden conseguir por eventbrite y tiene un valor a partir de los $1500.