Julieta Porta, la joven mendocina premiada por la NASA, sigue apostando por más

Julieta Porta es una joven mendocina de 24 años de edad que ya ha representado a la Argentina en varias oportunidades. Además de participar en múltiples concursos como el de NASA, la joven realiza diversas charlas enfocadas al emprendedurismo e innovación entre otros tópicos. Sus encuentros se han ido ampliando y en esta oportunidad expondrá para un Foro de Sustentabilidad Mundial que se realizará en Japón.

Julieta se recibió en 2021 de licenciada en Dirección de Empresas y le quedan seis materias para obtener el título de Ingeniera Comercial. Su inspiración se basa en motivar e incentivar más espacios de innovación, siendo el desarrollo de modelos de negocios con múltiple impacto su tema preferido.

“No creo que vivamos en una tierra de problemas o de crisis, sino de oportunidades. Argentina es tierra de oportunidades y hay un montón de cosas por hacer”, dijo Julieta en una entrevista para Vía País.

Suarez recibió a la joven empresaria mendocina que creó una app para salvar vidas y fue distinguida por la NASA Foto: Gobierno de Mendoza

En el año 2020 formó parte de un equipo que ganó el Space App Challenge, organizado por la NASA. Se trató de una start-up llamada Flut-Mupper, que provee información en tiempo real sobre inundaciones.

“Creamos Zonda Inc., que es una aplicación que usa tecnología para poder prever y salvar vidas de la principal catástrofe de América Latina, que son las inundaciones”, detalló sobre el proyecto que la llevó a ganar el concurso de la NASA. La aplicación también sirve para calcular los costos aproximados que un país deberá tener en cuenta en caso de que ocurra una catástrofe de este tipo.

Su talento la llevó a representar a la Argentina en el Foro Económico Mundial de la Mujer, donde quedó seleccionada entre 26 mil concursantes luego de pasar 268 instancias.

Julieta busca motivar a los jóvenes con sus charlas, a perder sus miedos y animarse a trabajar en pos de sus proyectos.

Julieta además participó en AgroJusto, donde fue premiada por la ONU como la mejor pyme con el Global Winners Best Small Business, en la Cumbre Mundial de los Sistemas Alimentarios. Se tarta de una empresa que se dedica a conectar, mediante la tecnología, a productores, comerciantes y consumidores con soluciones pensadas para cada etapa del proceso de comercialización de los productos del campo.

También representó a Mendoza y al país en el Women’s Forum for the Economy and Society, que se realizó en Ecuador, y en el XII Congreso Iberoamericano de Jóvenes Empresarios, que se llevó adelante en México. Allí fue designada como vocal de la comisión directiva de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios.

Julieta es una de las oradoras más jóvenes invitadas a participar del foro. Además, será quien nos represente ante el mundo.

En los próximos días, Julieta viajará a Japón para participar en el Foro de Sustentabilidad Mundial. “Eligen a cinco personas de todo el mundo para intercambiar ideas con personalidades destacadas, empresarios, personal del sector y de la diplomacia pública y privada”, explicó durante su encuentro con el Gobernador.

La joven empresaria contó que debatirán sobre “cómo vamos a seguir creando distintas estrategias de cooperación internacional debido a que se viene la cumbre mundial de los objetivos de desarrollo sostenible. Voy en calidad de representante de Mendoza y Argentina a Japón”.