Cuando Jorgelina tenía un año y medio se encontraba junto a su hermano de 4 años en casa. Su mamá biológica los había dejado con una nena de 13 años, que era una vecina, cuando un incendio arrasó con todo y la dejó atrapada.

“Mi mamá le había escondido un juguete a mi hermano y él lo fue a buscar con los fósforos, se le consumió el fósforo en el dedito y ahí comenzó a prenderse fuego todo. Yo era pequeña y mi hermano no logro sacarme de la cuna”, cuenta Jorgelina para Vía Mendoza.

Los bomberos cuando llegaron a la vivienda la lograron sacar, pero en sí tuvo quemaduras en todo el cuerpo como sus piernas, parte del brazo y su rostro.

Para ella lo que más importa es lo interno. Foto: Jorgelina Lobos

Lo que más sufrió mientras fue chica fueron las burlas en el colegio. “Había días que no quería ir a la escuela”, agrega la joven.

Ya en la adolescencia no fue tan duro, aunque también se debe a que ella asistió a terapia. Jorgelina no solo tuvo que lidiar con sus marcas por el accidente, sino que en el medio se enteró que era adoptada y eso le afectó emocionalmente.

Jorgelina Lobos, fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas. Foto: Jorgelina Lobos

En esa etapa tan importante tuvo cerca mucha gente que le hizo entender que lo lindo no viene solo por fuera, sino también por dentro.

“Lo que te hace una persona linda es dejar cosas en el camino, la gente que vas conociendo, el ser solidario, lo que llevas por dentro”, agrega.

El video mostrando la marca de rostro en TikTok

Con el correr de los años se ha realizado dos cirugías estéticas. En su video de TikTok, comenta cómo es su rostro sin ningún filtro. Mostrándose al natural y sin necesidad de ocultar algo que en realidad ella ama.

En ese video comenta: “Hoy el motivo de mi TikTok es que no me da vergüenza que me vean sin filtro. Tuve un accidente de pequeña, y sí, un accidente que me marcó para toda la vida”.

Jorgelina junto a su familia. Foto: Jorgelina Lobos

‘Cara quemada’, ‘dos caras’, ‘tortita con chicarrón’ fueron algunas de las cosas que le dijeron durante su crecimiento. Ahora lo toma de otra manera, pero fue un proceso doloroso que con esfuerzo pudo superar.

“Valoro mucho la mujer en la que me he convertido, no agradezco el dolor porque nadie se merece eso”, comenta Jorgelina. Con una gran emoción y lágrimas recuerda a esa niña que transitó el camino con gente que la apoyó.