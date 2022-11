Con presencia mendocina, Argentina ganó y define contra Brasil el Sur-Centro de handball

El seleccionado argentino, cuyas dos categorías consiguieron la clasificación a los Mundiales 2023, ganaron sus cruces y este sábado buscarán consagrarse en el torneo Sur- Centro ante Brasil, en la Casa del Handball Argentino. Los Juniors, con la participación de Gonzalo Guerrero, derrotaron a Costa Rica por 40-11. En tanto que los Juveniles, con Facundo Cuello, Fabricio Cid y Nicolás Stocco, derrotaron a Uruguay por 34-20.

Los Juveniles tuvieron que batallaron ante Uruguay que se plantó en el primer tiempo y exigió al máximo a la Albiceleste, mientras que los Juniors le ganaron a Costa Rica con gran contundencia gracias a un trabajo sólido en todas sus fases de juego.

Los Junior a la final del torneo Sur- Centro. Foto: CAH

Luego de haber cumplido con el primer objetivo, que era asegurar respectivos mundiales (el de Alemania y Grecia en Sub-21 y Croacia Sub-18), Argentina logró ser uno de los finalistas que luchará por el título. Lo hará en el clásico sudamericano con Brasil, equipo que se impuso ante Chile por duplicado: 27-17 en Juniors y 39-18 en Juveniles.

Palabras mendocinas tras la clasificación a la final Sur- Centro

El arquero sanrafaelino Fabricio Cid agradeció por la oportunidad de confianza que le dio el entrenador de la Juvenil Rubén Busolín y a todo el equipo tras la victoria sobre Uruguay, con el cual se clasificó al Mundial en Alemania, el cual será el noveno para la Argentina.

Luego de finalizado el partido, el mendocino dijo: “Estoy extremadamente contento, feliz de tener el grupo que tenemos. El capitán es una locura, hoy (por ayer) no se le dio tener un gran partido como venía teniendo pero feliz de que el técnico haya confiado en mí. Sin la defensa yo no hubiera podido tener un 45% de efectividad, venía con un torneo de pocos minutos. Hoy se me dio, quiero agradecerle a mis compañeros que todos los días me acompañan, mi familia y amigos”.

Y agregó: “Mañana (por hoy) será una fiesta. Quiero agradecer a mi familia que me vino a acompañar desde Mendoza hasta Buenos Aires. Tiene un gran valor para mi”.

Cuándo y dónde será la final Sur Centro contra Brasil

El flamante estadio propio que tiene este deporte, La Casa del Handball Argentino, que se estrenó justamente con este certamen, será el escenario del doble clásico sudamericano ante Brasil. El mismo, ubicado en el Pabellón Oceanía del Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires, tiene una capacidad para 3.300 personas y se espera una gran fiesta del deporte. Los duelos serán a las 19.15 para la final juvenil y a las 21, cierran los Junior.

Ambas finales serán transmitidas por el canal oficial de Youtube de la Confederación Argentina de Handball.

Los equipos argentinos y los goles de semifinal

En la Selección Junior, la formación inicial en el triunfo sobre Costa Rica fue con: Alan Perznianko, Lautaro Robledo (4), Juan Saco (6), Martín Jung, Ramiro Benacedo, Tomás Garay (5) y Esteban Kelm (2). También jugaron: Juan Saco (6), Gonzalo Asensio (5), Santiago Barceló (4), Lautaro Acuña (3), Ramiro Benacedo (3), Felipe Bruno (3), Bruno Della Ratta (2), Martín Jung (2), Tomás Sole (1), Juan Bautista Ceccardi, Tobias Torossian y el mendocino Gonzalo Guerra.

En la Selección Juvenil, la formación inicial en el triunfo sobre Uruguay fue con: Santiago Diotallevi, Agustín Ortlieb (1), Lucas Obregón (5), Francisco Cuello (3), Martín Arrom (1), Nicolás Rodríguez y Juan Ignacio Montoto (2). También ingresaron Juan Gull (6), Nicolás Stocco (3), Ezequiel Rozitchner (3), Nicolás Barceló (3), Nicolás Rodriguez (2), Bautista Gallardo (2), Ignacio Fuentes (1), Tobias Ojea (1), Fabricio Cid (1), Faustino Belenki.