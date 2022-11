Con cuatro mendocinos, Argentina pasó a semifinales del torneo Sur-Centro de handball

La Selección Argentina de handball Sub 20 y Sub 18 masculina está realizando una gran campaña en la Segunda edición del Torneo Sur y Centroamericanos que se está desarrollando en el flamante estadio La Casa del Handball Argentino, en Buenos Aires. Allí cuatro mendocinos son parte de esta cruzada por conseguir el título y una de las tres plazas mundialistas.

Después de un salto de excelencia y categoría por parte de los combinados albicelestes -en cuanto a sus dos primeros partidos-, Juveniles y Juniors son semifinalistas y se ilusionan con los títulos.

Selección Juvenil de Handball con 3 mendocinos: Facundo Cuello, Nicolás Stocco y Fabricio Cid, como arquero suplente. Foto: CAH

Los Juveniles juegan contra Uruguay, por una plazas para el Mundial

Los futuros Gladiadores, con los mendocinos Facundo Cuello, Nicolás Stocco y Fabricio Cid, derrotaron a Chile por 31-21 y avanzaron a semifinales como ganadores de la Zona B. Hoy buscarán -además de la final ante Uruguay (segundo de la Zona A)- una de las tres plazas disponibles para el Mundial de Croacia.

Brasil, por su parte, le ganó a Uruguay 36-18 para terminar liderando la zona A y enfrentar en la otra semifinal a Chile, segundo de la B. En los dos restantes partidos del torneo, Nicaragua venció a Guatemala 31-25 y Venezuela a Paraguay 32-29.

Síntesis del partido contra Chile: Argentina formó inicialmente con Santiago Diotallevi, Agustín Ortlieb (2), Lucas Obregón (2), Francisco Cuello (2), Martín Arrom (4), Nicolás Rodríguez y Juan Ignacio Montoto (2). Luego ingresaron: Nicolás Rodriguez (4), Nicolás Barceló (4), Ignacio Silva (2), Ezequiel Rozitchner (2), Bautista Gallardo (2), Juan Gull (2), Nicolás Stocco (2), Tobias Ojea (1), Faustino Belenki y Fabricio Cid.

La semifinal será este viernes frente a Uruguay, desde las 19.15. Antes será la otra semi entre Brasil y Chile.

Las victorias de Argentina: vs. Venezuela 46-17, vs. Paraguay 39-15; vs Chile 31-21.

Festejo argentino por clasificar a la semifinal y buscar una de las plazas para el Mundial Juvenil. Foto: CAH

El Junior, clasificados van por el título

Los Juniors, que ayer habían asegurado su lugar en el Mundial de la categoría que se disputará el año que viene en Alemania y Grecia, ganaron la Zona A luego de derrotar a Chile por 35 a 13. El equipo conducido por Rodolfo Jung y en el cual forma parte el arquero mendocino Gonzalo Guerra, quien se inició en San Carlos y actualmente juega en Pinheiros, de Brasil, se enfrentará en semifinales a la sorpresa del torneo Costa Rica, que fue segundo de la Zona B tras derrotar a Paraguay 29-22.

En el otro cruce, Brasil, que venció a Uruguay 32-25 y fue primero de la B, se medirá con Chile, segundo de la A. Además, en el otro partido de la tercera jornada de competencia Guayana Francesa venció a Guatemala 25-22.

La semifinal será este viernes a las 21 frente a Costa Rica. La otra semi será entre Chile y Brasil, a las 17.30.

Las victorias de Argentina: vs. Guayana Francesa 39-19; vs. Guatemala 43-12; vs. Chile 35-13.

Síntesis del partido contra Chile: Argentina formó con Gonzalo Guerra, Lautaro Robledo (6 goles), Tobías Torossian (4), Martín Jung (3), Santiago Barceló (3), Ramiro Benacedo (6) y Esteban Kelm (1). También jugaron: Tomás Garay (4), Bruno Della Ratta (3), Juan Bautista Ceccardi (2), Lautaro Acuña (1), Juan Saco (1), Gonzalo Ascensio (1), Felipe Bruno, Tomás Sole y Alan Perznianko.