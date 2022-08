Cómo es la bodega mendocina que sale en el último videoclip de Lali

Lali Espósito presentó el jueves su nuevo tema “2 son 3″ y tiene como escenario una reconocida bodega de Mendoza. El video ya cuenta con miles de reproducciones y dentro del top 10 de las más escuchadas.

“Para mí, 2 son 3 es la continuación de un universo de exploración de mi propia libertad y de mis propios límites” declaró la artista en una entrevista.

Esta canción trata de explorar lo que muchas veces se quiere decir, pero no se puede agregó la cantante. “El videoclip da cuenta de la represión mental, el lavado de conciencia y de la poca libertad que a veces tenemos para decir lo que queremos, lo que nos gusta”.

El video fue grabado en la bodega Piedra Infinita de la Familia Zuccardi, ubicada en San Carlos. Una de las bodegas premiadas por la organización The World’s Best Vineyards como la bodega número uno del mundo en el año 2021.

Bodega Piedra Infinita escenario del video

Piedra infinita, la bodega de Zuccardi en Valle de Uco.

La bodega fue inaugurada en el año 2016. El edificio es un homenaje a la montaña, que define tanto el clima como los suelos de la región.

La construcción se realizó con elementos naturales, piedras del lugar, redondas, blancas, calcáreas. Además, está hecha de cemento de afuera hacia adentro, desde las paredes de piedra hasta las piletas de hormigón sin cobertura epoxi dónde se elaboran los vinos.

Bodega Piedra Infinita Mendoza Foto: Zuccardi

Las piletas y ánforas son el resultado de años de experimentación en la búsqueda de la vasija ideal, hasta llegar a la tronco-conicidad como la forma que permite un trabajo más natural en los mostos y vinos.

Como resultado de todo esto, la bodega Piedra Infinita es una de las bodegas más premiadas y arquitectónicamente hermosa de la provincia.

Bodega Piedra Infinita Mendoza Foto: Zuccardi

Esta Bodega de Zuccardi ha ganado por tres años consecutivos The World’s Best Vineyards en la edición 2019, 2020 y 2021. Destacando no solo su producción vitivinícola, sino sus características del viñedo, restaurante, recorrido, ambiente, personal, vista, precio y accesibilidad.

Qué actividades se pueden hacer en la bodega

El mundo otra vez premió a la vitivinicultura de Mendoza

Piedra Infinita Cocina: El restaurante “Piedra Infinita” se encuentra ubicado en Paraje Altamira, Valle de Uco, frente a la Cordillera de Los Andes, cuenta con capacidad para 50 cubiertos. se puede disfrutar de un menú de 4 pasos elaborado con productos regionales con una delicada expresión gourmet maridado con vinos Zuccardi. Abierto de 12:30 a 15 hs. de martes a domingo.

Visitas y degustaciones: Los visitantes pueden recorrer los espacios de la bodega y vivir la experiencia de recorrer los viñedos descubriendo las características y particularidades de los diferentes suelos de la región. Abierto de martes a domingo. Horarios para visita y degustación: 09:30 hs – 11.00 hs – 12.30 hs – 15.30 hs.

La bodega se encuentra abierta para el turismo, pero es necesario reservar antes a través de su página web: https://zuccardiwines.com/turismo/