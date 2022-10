Colecta para volver a casa: Gabriel llegó a Mendoza para tratarse por un problema médico, y ahora necesita volver a EEUU

En 2019 Gabriel Bellandi se mudó a Estados Unidos, así se mantuvo en ese país hasta que una condición médica lo hizo regresar. Hace un tiempo le diagnosticaron colitis ulcerosa, una enfermedad en todo el sistema digestivo.

Inició su tratamiento en California, donde estaba viviendo pero los corticoides no generaban la respuesta esperada por lo que volvió a su tierra natal para ser acompañado por su familia.

Entre los síntomas que describe el joven destaca: intestinos irritados, úlceras, dolores permanentes, cólicos, sangrado al ir al baño, muchas deposiciones diarias, pérdida anormal de peso, pérdida de apetito, insomnio, cambios de humor, entre otros.

“Hace 4 meses me he venido para Mendoza, cuando salí de estar internado (23 al 28 de junio en California), llegué a Mendoza el 1 de julio. Estoy en tratamiento con inyecciones biológicas vía intravenosa porque mucho tiempo estuve con diferentes pastillas y no me hizo un efecto positivo”, describe Gabriel.

El certificado médico que verifica el dignóstico e incapacidad laboral de Gabriel Bellandi. Foto: Instagram

El fin de esta publicación es recibir ayuda para poder comprar un pasaje de avión y volver a Estados Unidos. La fecha que tiene para hacerlo es en noviembre, pero al no haber trabajado estos meses no tiene el dinero para solventarlo.

“He hecho la campaña en GoFundMe, está monetizada en dólares por lo que yo vivo allá. De esta forma abrí mi cuenta en Mercado Pago para toda la gente que quiera colaborar desde Argentina en esta situación delicada que estoy atravesando”.

La plataforma extranjera convierte los pesos a dólares sin necesidad de tener que donar en esa moneda. El objetivo principal es el boleto de avión, pero si se logra recaudar más lo ayudarían para continuar con su tratamiento allá.

Quién es Gabriel Bellandi

Gabriel Bellandi, tiene 25 años y creció en la tierra del sol y buen del vino. Profesionalmente se dedica a entrenar físicamente a personas.

Sus redes sociales están destinadas al entrenamiento, muestra cómo hacer ciertos ejercicios y circuitos llamados HIT. También es amante del fútbol, deporte que practicó en “Morton College”.

Cuenta para depositar y fotos del cambio físico que ha tenido. Foto: Intagram Gabriel Bellandi

Debido a su diagnóstico la pérdida de peso y masa muscular fue inminente. Tuvo que dejar de trabajar y entrenar para ocuparse de su salud. Quienes quieran ayudar al joven pueden hacerlo al alias: soga.vida.car.mp o CVU 0000003100044054197248.