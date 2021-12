“La pobreza y la indigencia en Mendoza no creció en números, pero sí en complejidad”, manifestó, el vicepresidente de Cáritas Mendoza, el sacerdote Mauricio Haddad, al referirse a la situación social que vive la provincia.

Durante la edición de Chat Económico de Señal U de la Universidad Nacional de Cuyo analizó las variables más sensibles que existen dentro de la economía provincial y su incidencia en la pobreza y la indigencia.

La pandemia de Coronavirus que afecta al mundo afecta seriamente la situación económica de los países, últimamente en la Argentina se ha visto al gobierno adoptar medidas que han tenido alto impacto en la situación, pero las cifras de pobreza e indigencia crecen día a día, de esta manera aumenta significativamente la ayuda a los sectores más pobres.

Haddad analizó también la situación actual de los merenderos en la provincia, destacando que su número ha crecido, y también aumentó el número de jóvenes que colaboran.

El vicepresidente de Cáritas expresó la visión que tienen desde la entidad de la situación actual de la provincia: “Es una organización que se dedica a atender a las personas, es decir que nos encontramos de todo. Por lo general, cuando alguien toca la puerta de Cáritas, es porque necesita algo. A veces necesitan cosas básicas como el alimento o la ropa, y otras, necesitan un oído, una contención o un encuentro. Vemos que hay una necesidad creciente, con problemáticas mucho más complejas”.

En este sentido el sacerdote contó una anécdota que tiene que ver y mucho: “El otro día hablé con una persona que tiene un merendero en su casa, que es muy sencilla y tiene el trabajo diario para comer. Le pregunté qué es lo que ella ve en la actualidad y me contestó que los alimentos están muy caros. Fue su primera percepción. A partir de eso, me explicó que se come lo mínimo una sola vez al día y que las meriendas son un té con azúcar. Los chicos van sobreviviendo así”.

El religioso al referirse a la ayuda social explicó que “ha crecido mucho el número de voluntarios jóvenes” que quieren ayudar, como también se ha observado “un crecimiento notorio de los merenderos de Mendoza”. Sin embargo, el vicepresidente de Cáritas aseguró que “no ha crecido la cantidad de problemas, lo que sí ha aumentado es la complejidad” de esos inconvenientes.

“Quizás las políticas alimentarias han mitigado un poco la desesperación por ir a buscar el alimento. Esta emergencia alimentaria se ha atendido con políticas como la Tarjeta Alimentar o la AUH, lo que ha provocado que la cantidad se mantenga. Hoy las problemáticas están pasando por otro lado, como es el caso de las adicciones, la violencia y los problemas familiares y sociales”, explicó Haddad.

El vicepresidente de Cáritas hizo incapié en la importancia de atacar estos “problemas crecientes”, ya que consideró, finalmente, que “son inconvenientes graves que trascienden a un sector social en particular”.