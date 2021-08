Tomás Peñaloza es otro de los mendocinos que quedó eliminado de La Voz Argentina. El joven oriundo de Tunuyán fue parte del Team Mau y Ricky y, pese a no haber sido elegido por los hermanos Montaner, se llevó un regalo inesperado de parte del dúo: Camilo lo saludó y le dio palabras de aliento para su futuro como cantante.

//Mirá también: La Voz Argentina: Tomás Peñaloza, el mendocino que se robó el corazón de Mau y Ricky y de Jassiel Colmenares

El mendocino cantó el tema “Si me dices que sí” que interpretan Reik, Farruko, Camilo y realizó una brillante performance. El joven demostró a lo largo del programa tener talento para este género música, algo que los Montaner supieron apreciar, ya que desde el principio se mantuvo por la misma línea.

Ricky Montaner llamó por teléfono a Camilo y habló con Tomás Peñaloza por videollamada. Captura del vivo.

En las audiciones a ciegas cantó el tema “Desconocidos” de Mau y Ricky, con el que los cantantes lo eligieron y hasta lo cantaron con él. Luego, en las batallas interpretó con la venezolana Jassiel Colmenares “La noche de anoche”, de Bad Bunny y Rosalía.

En esta ocasión le tocó un tema de Camilo, uno de sus ídolos de la música urbana. Y, si bien lo hizo muy bien, Facundo Giovos le ganó el knockouts y el mendocino quedó eliminado.

“Este no es el fin de nuestra relación y de nuestra amistad”, dijo emocionado Mau Montaner. Y para compensarlo, Ricky llamó por videollamada a su cuñado y le pidió aconseje a Tomás por haberse quedado afuera del programa.

//Mirá también: Tras el escándalo con Jessica Amicucci, Esperanza Careri la rompió y ahora es del team Lali Espósito

“Tomi acaba de cantar una canción tuya y ahora se va a la casa a seguir con este sueño de la música y te quería pedir que le des un par de palabras de aliento para que no se rinda nunca”, le dijo Ricky a Camilo.

“Yo te digo una cosa hermano, lo que yo opino y siento. Que tu estés ahí parado ya es un triunfo que soñaría la mayor cantidad de personas que sueñan con hacer música, ya es un triunfo gigante y un primer paso en tu carrera”, dijo desde el corazón el artista.

Ricky Montaner llamó por teléfono a Camilo y habló con Tomás Peñaloza por videollamada. Captura del vivo.

Y compartió rápidamente con Tomás su camino, que al principio no fue fácil, para llegar a ser uno de los artistas más escuchados del momento. “A mí lo que me pasó, porque yo alguna vez también estuve ahí parado adicionando y siendo parte de un concurso, y la primera vez me cerraron la puerta y me dijeron que no, que yo no estaba listo”, reveló.

“Y la segunda vez que me presenté, me lo gané y empezó todo el sueño de lo que es mi carrera hasta este momento. Los planes de Dios son muy diferentes a los tuyos, déjate llevar y camina hermanito su agenda”, cerró Camilo.