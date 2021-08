Mau y Ricky lograron algo inesperado en La Voz Argentina en su team y fue que dos participantes se enamoraran. Tomás Peñaloza es mendocino, oriundo de Tunuyán, y batalló contra Jassiel Colmenares, con quien logró una especial conexión.

Tomás y Jassiel cantaron “La noche de anoche”, el tema de Bad Bunny y Rosalía, y su presentación fue elogiada por los jurados que notaron que entre ellos pasaba algo más que solo compañerismo. Las miradas y los gestos de uno con el otro hicieron que Mau y Ricky y Nicky Nicole los descubrieran en los ensayos y lo mismo se percibió en el escenario.

Tomás y Jassiel, la pareja de La Voz Argentina. Captura del vivo.

“Yo sentía que ustedes como que se amaban”, dijo Ricky al escucharlos cantar juntos por primera vez y ambos se sonrojaron. “Él la ama, te lo juro”, insistió el coach cuando los jóvenes se retiraron del estudio. Y su hermano, en coincidencia con él agregó: “Él le canta como si fuese el último momento de sus vidas”.

Lo que los hijos de Ricardo Montaner vieron y escucharon en el ensayo, se trasladó al escenario. Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Marley sintieron lo mismo que sus compañeros y gritaron “beso, beso, beso”, cuando terminaron de cantar.

“Sentí una energía...”, dijo Marley y los participantes confirmaron que entre ellos pasa algo. “Veía cómo se miraban y pensé ‘estos se quieren mucho o son muy buenos actores’”, agregó el conductor de La Voz Argentina.

“Acá entre los participantes pasan cosas, yo voy a ver si me mudo porque me tienen encerrada en el camarín y no me pasa nada. Me voy para ese sector”, acotó Lali.

Finalmente, Mau y Ricky eligieron a Tomás para que continúe en el programa. “Se pueden saludar, no vamos a estar preocupados por un contagio acá”, dijo Marley bromeando sobre la relación que existe entre los participantes.