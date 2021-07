Luego de la movilización realizada el viernes pasado por el centro mendocino en rechazo del incremento salarial propuesto por el Gobierno de un 9% extra, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) mantiene y amplía algunas de las medidas de fuerza dispuestas.

Claudia Irutbe, secretaria adjunta del gremio aseguró que la concentración del viernes “el mensaje fue más que claro: el profesional con o sin Ampros dijo no. Por lo tanto, seguirán las medidas de acción. La idea votada es no desatender urgencias ni emergencias, pero de no haber una nueva propuesta, no se atenderán consultorios externos, ni cirugías programadas”.

Por su parte reiteró que continuarán las medidas de fuerzas adoptadas en los hospitales y centros de salud tal como se acordó oportunamente en cada lugar de trabajo.

Ampros envió una carta a Carlos Segura, Subsecretario de Trabajo, en la que pusieron “en su conocimiento las medidas de acción que ha dispuesto la entidad, hasta tanto el gobierno de la provincia cumpla su obligación y preste colaboración a fin de entablar una negociación seria sobre las condiciones laborales de los profesionales de la salud”.

La nota apuntó contra Roberto Macho, el titular de ATE, tras su acuerdo en paritarias: “La utilización de la dirigencia de ATE, a fin de confundir a los profesionales, clarifica la falta de respeto y seriedad de la conducción paritaria, en connivencia del Subsecretario de Trabajo”.

Por su parte desde el Poder Ejecutivo destacaron nuevamente que el aumento es el “máximo que se puede dar” y que en promedio “ronda el 35% para la Administración Pública”.

En el Gobierno provincial sostienen que la oferta implica que un 52% de los empleados públicos, incluido el sector de la salud, “tendrán un aumento total arriba del 42%”. Esto al menos ha sido contradecido por el gremio de Ampros, quienes expresan que los aumentos van “al básico de diciembre del 2020 y que es sensiblemente menor″.

Las medidas a aplicar:

Hospital Luis Lagomaggiore:

1- Cierre Consultorio Seguimiento.

2- Consultorio Externo Suspendido.

4- Suspensión de todas las cirugías programadas, incluso las de corta estadía.

5- En la Guardias se realizará adhesión simbólica cada durante cinco minutos por hora.

Hospitales El Carmen y Central:

Se realizarán asambleas de movilización y atención sólo de urgencias y emergencias.

Hospital Las Heras

1- Se realizará trabajo bajo reglamento.

2- Se llevarán a cabo Asambleas diarias de una hora.

3- Se realizarán cortes de calles una vez por semana.

Hospital Pereyra:

1- Se realizarán asambleas los martes y jueves de 11:00 a 12:00 en el hall central.

2- Se trabajará a reglamento (duración de entrevistas adecuadas, pedidos de estudios que sean necesarios y medicamentos que sean necesarios para el diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes).

Centro de Salud N° 17 de Las Heras

1- Habrá atención únicamente del 50%

2- Se realizarán asambleas semanales de una hora.

3- Reducción de atención de pacientes

4- Atención solo de urgencias.

5- En el área de pediatría se realizarán solo los primeros controles a los 7 días.

Hospital Chrabalowski de Urpallata:

1- Habrá atención únicamente de urgencias en el servicio de guardia.

2- Se suspenderán todos los turnos programados.

Centro de Salud 28 de Godoy Cruz:

1- Habrá atención de turnos programados únicamente dos por día.

2- El resto de la atención será únicamente de urgencias y emergencias,

3- Se llevarán a cabo asambleas diarias de 11 hs a 12 hs.

Hospital Metraux

1- Únicamente se atenderán urgencias.

2- Se llevarán a cabo asambleas diarias.

Centro Odontológico:

1- Sólo se atenderán urgencias.

2- Se realizarán asambleas día por medio.

CAPS 172, 150, 8 Y 28 de Godoy Cruz:

1- Se realizará asamblea y movilización.

2- Cada 15 días se atenderá únicamente urgencias.

Hospital de Malargüe:

1- Se llevarán a cabo asambleas diarias de una hora.

Área sanitaria Luján de Cuyo:

1- Se realizarán asambleas diarias de 11 hs a 12hs.

2- Reducción de turnos al 50% con prioridad enfermos, niños menores de 1 año y embarazadas.

CAPS de área Tunuyán:

1- Atención con guardia mínima, con prioridad embarazadas, menores de un año y planificación familiar.

Hospital Notti:

1- Atención de consultorio externo de cirugía solo al 50%, únicamente urgencias.

2- Suspensión de todas las cirugías programadas