Se hartaron los médicos: Ampros anunció paros, movilizaciones y argumentó las renuncias masivas de pediatras

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) anunció una serie de medidas que tomarán al no llegar a un acuerdo salarial con el gobierno provincial. Las acciones comenzarán con un paro general el próximo viernes 7 de julio y una movilización dos días después. Estas se suman el paro de cuatro días programado por el SUTE (Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación) acordado para los primeros días de agosto.

Tras la reunión de delegados se votó por unanimidad por la realización de una serie de paros generales progresivos sin asistencia a los lugares de trabajo, comenzando el primero de ellos la próxima semana.

Asamblea de Ampros. Foto: Prensa Ampros

Desde el gremio informaron también que el lunes 3 de julio a las 8.30, los pediatras de toda la provincia “denunciarán” al Gobierno de Mendoza en la explanada del Hospital Notti, por “el abandono y la desprotección de niños, niñas y adolescentes”.

Desde el sindicato advirtieron que luego se sumarán más huelgas de 48 y 72 horas, incluso medidas de fuerza por tiempo indeterminado, en caso de que el Gobierno no atienda sus demandas.

El próximo paro sería entre el lunes 17 y martes 18 de julio, según confirmaron en una nota en Los Andes.

Por su parte, desde el Estado respondieron que “a fin de continuar el diálogo entre los representantes del Ejecutivo provincial y el gremio de los profesionales de la salud AMPROS, la Subsecretaría de Trabajo convocó para el lunes 3 de julio al mediodía a una nueva reunión al gremio de la salud”.

Paro de la Salud Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) transita una jornada en la cual llamó a realizar un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, según confirmó la secretaria gremial Claudia Iturbe Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes Foto: Orlando Pelichotti

La secretaria general de Ampros, Claudia Iturbe, le dijo a Los Andes que la reunión que no se llevó adelante el pasado miércoles fue “la gota que rebalsó el vaso” y por eso avanzaron hacia un plan de lucha. En ese marco criticó que no haya soluciones a la fuga de profesionales de la salud. Vale recordar que habían rechazado por “insuficiente” la propuesta de aumento del 48,5% para el período junio-octubre.

“No cumplen con las actas, no tratan la precarización laboral, no llevan las mayores dedicaciones, no pasan a planta los pediatras que están esperando hace años en las guardias y se están yendo”, se quejó la gremialista y dijo que tampoco “escalafonaron a los residentes que llevan 12 años de residencia” en el último sueldo.

Y aseguró que “el talento humano está abandonando la salud y no están haciendo nada. Los profesionales están cansados y desbordados, no aguantan más la falta de recurso humano porque tienen mil pacientes por guardia y son dos o tres. En el Perrupato o el Paroissien tienen 200 y 300 pacientes por guardia y son dos médicos”.

“¿Qué van a hacer? Están cansados del pluriempleo para poder mantenerse. Se están yendo, ni siquiera a otras provincias, sino a la parte privada. Prefieren atender 10 pacientes y no 100 para ganar lo mismo”, criticó la sindicalista y dijo además, que “esta es la única provincia del país que tiene ley de tope salarial”.

Se duplicó la cantidad de niños y adolescentes internados en el Hospital Notti. Foto: Orlando Pelichotti

Cabe señalar que actualmente hay 24 profesionales de la salud que están a punto de ser exceptuados de la norma por la Legislatura.

Además, Iturbe señaló que el hospital Notti “se han suspendido todas las cirugías programadas porque la saturación de camas es tremenda. Están usando otros servicios para poder internar niños porque no alcanza el recurso humano”. Y aseguró que hay “médicos de adultos atendiendo niños” ante la falta de especialistas.

“Han entrado solo 11 residentes en toda la provincia para estudiar pediatría, cuando hay 50 vacantes. No vamos a tener pediatras y por lo tanto tampoco neonatología, infectología pediátrica y terapia intensiva pediátrica. Acaban de renunciar los dos neurocirujanos jóvenes y van a quedar para toda la provincia dos que están en edad de jubilarse. No hay más ni de dónde traer”, apuntó la sindicalista.

Y reclamó: “Sabemos que lo macro afecta mucho, pero en 2020 que no tuvimos aumento en plena pandemia. Estamos hablando de la provincia. Entonces eso deterioró tremendamente el sueldo porque es el 40% menos del salario y nosotros estábamos bien”.

Entonces indicó que buscan el cumplimiento de las actas anteriores. “Entre ellos es el pase a planta de la gente de acuerdo a las vacantes, las mayores dedicaciones, los cambios de régimen, los doble cargos y el reconocimiento de la residencia para la clase profesional. Más una política de salud para saber cómo vamos a retener a los profesionales”, completó.

Protesta de ATE ATE realiza una protesta y marchas tras la detención de Macho por el corte de calles mientras se transitaba un contexto de paritarias. Tras la detención de Roberto Macho, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Adriana Iranzo, secretaria adjunta del gremio, quienes no se habían presentado a declarar esta semana. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes Foto: Orlando Pelichotti

Los maestros también están en plan de lucha

El SUTE anunció que pondrá en marcha un plan de lucha que incluye un paro total entre el 1 y el 4 de agosto, que deberá ratificarse en plenarios que llevarán adelante el 28 y 29 de julio.

Las protestas comenzarán el próximo lunes 3 de julio cuando habrá asambleas en las distintas sedes departamentales y dos días después, el miércoles 5 de julio habrá una concentración en la Casa de Gobierno.

Hasta allí llegarán los afiliados del gremio docente con velas y antorchas desde las 18.30 con la intención de visibilizar el descontento que tienen por la propuesta salarial que les ha hecho el Gobierno provincial. Ya con el receso en marcha, el lunes 10 de julio habrá otra jornada de visibilización.

En ese marco, desde el gobierno provincial solo se limitaron a decir que queda pendiente una revisión para julio, aunque no pusieron una fecha.