Daniel Velázquez es el Batman y Spiderman mendocino, y uno de los tantos superhéroes de esta pandemia. El hombre es operado del corazón, pero asegura no tenerle miedo al coronavirus y es un ejemplo de esperanza para estos tiempos difíciles.

El hombre se gana la vida disfrazándose de estos dos grandes personajes que atraen tanto a chicos como grandes. Daniel se pone sus trajes y camina las calles del centro contagiando alegría a los mendocinos y turistas.

"Soy operado del corazón y las he pasado todas", aseguró el superhéroe en diálogo con Los Andes. "Debería tener miedo supuestamente (al coronavirus), pero no puedo entrar en pánico porque no va conmigo".

Velázquez es paciente de riesgo, pero no le tiene miedo al COVID-19 y su propósito es "demostrarle a los niños y a la gente que está todo bien, que no tienen que caer en el pánico. Eso es lo peor que hay".

Batman mendocino. Foto: Claudio Gutiérrez/ Los Andes

Disfrazarse es un trabajo para Daniel, con esa seriedad se lo toma y, según él mismo resaltó, lo hace para hacer su aporte a la realidad.

"Puedo estar triste, pero si no lo hago me siento más triste. Esto me da alegría, me da vida. Sacarle una sonrisa a un niño es algo que realmente me sube el espíritu porque los niños con su sonrisa y su mirada te dicen todo", resaltó Velázquez, un apasionado de su trabajo.

Además, recordó un importante suceso que fue noticia nacional en el que intervino disfrazado de Spiderman. "Fue en la esquina. Estaba disfrazado de Spiderman, haciendo fotos con los niños y con la gente. Y una persona que tiene la vida más fácil le sustrajo la cartera a una señora, una persona mayor", comenzó el relato.

Y contó cómo hizo para hacer justicia, como un verdadero superhéroe: "Tuve que salir corriendo, aplicar una técnica y que se lo lleve la policía. No pensé en lo que estaba haciendo, simplemente actué"

Finalmente, dejó un mensaje para la sociedad en tiempo de pandemia: “Vamos a salir todos adelante. Tenemos que ser fuertes y estar preparados​, en el sentido de estar bien alimentados de acá (señala el corazón) y de acá (señala la cabeza)”.