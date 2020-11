Hace unas horas el músico mendocino Simón Saieg, o también conocido como Simón Poxyran, comunicó la llegada de su primer hijo junto a su pareja Camila. Su hermano Juan, cantante de la banda Usted Señalemelo, también recibió a su primer hijo hace unas semanas.

Desde hace varios meses se conoce de la relación que mantiene el cantante de la banda éxito mendocina Perras on the Beach y hoy esperan ansiosos la llegada de su hijo Astro. “Te estamos esperando. Tu luz nos guía hacia el futuro, no hay camino que sea oscuro si estás vos hijo”, escribió el cantante en sus redes sociales.

Quienes le dedicaron un tierno posteo a la pareja fue Vera Spinetta, hija de la leyenda del rock argentino Luis Alberto Spinetta, y Juan Saieg, quienes son pareja y recibieron hace pocas semanas a su primer hijo, Azul. “Esperando a Astro”, posteó Vera junto a una foto familiar.

Los hermanos Saieg son los músicos mendocinos que más presencia tienen actualmente en la escena de la música nacional. Juan en Usted Señalemelo, junto a Gabi Orozco y Lucca Beguerie Petrich, y Simón junto a Bruno Beguerie, Nacho Laspada y Fabrizio Foresto.

Usted Señalemelo