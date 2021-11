Melany Méndez es una joven marplatense de 23 años de edad, nació cuando su madre gestaba el sexto mes de embarazo, lo que le causó serios problemas de salud. Hace dos años inició una campaña para conseguir su silla de ruedas y esta semana está a punto de obtenerla, aunque le falta dinero para comprar el respaldo y la almohada especial que requiere para usarla.

Su deseo es ser independiente y poder manejarse libremente, mejorando mucho su calidad de vida. La ayuda de la gente es fundamental para que logre su objetivo ya que al no contar con una obra social, su familia recauda fondos a través de rifas y donaciones.

Al nacer prematura se le provocó un derrame cerebral, el cual afectó su parte derecha y psicomotricidad. También se le rompió una arteria que le provocó hidrocefalia, por lo que tiene una válvula de derivación. Con el paso de los años y su crecimiento, le provocó una escoliosis lumbar y la cadera luxada. Ella necesita una silla de ruedas motorizada con respaldo y almohadón de acuerdo a sus condiciones físicas.

Su familia busca ayuda para afrontar su rehabilitación.

En dialogo con Vía Mar del Plata, su madre Claudia Rivera explicó que “desde 2019 necesitaba cambiar su silla y no podíamos de ninguna manera porque no tiene obra social. Este año empezamos con el tema de que Melany pudiera hacer una rehabilitación, en 2020 –por la pandemia- no pudo hacer la rehabilitación y su condición física comenzó a empeorar. Tiene una escoliosis lumbar y la cadera luxada, debido a su crecimiento y mala postura”.

“Este año empezamos con las rifas solidarias para poder pagar los tratamientos de rehabilitación. Le pedimos ayuda a la gente para que nos dé una mano y llegar a comprar la silla de ruedas con el almohadón y el respaldo que, sumado daba un total de 590 mil pesos en su momento”.

El primer objetivo ya está casi cumplido: juntaron lo necesario para la silla pero todavía falta

“Empezamos a recaudar dinero con la ayuda de la gente, muy solidaria, nos abrieron su corazón y juntamos 310 mil pesos, o sea que para la silla nos faltaba aún 80 mil pesos. En el transcurso de esos días, la silla tuvo un aumento y se fue de 390 a 420 mil pesos”, explicó Claudia.

Y enfatizó: “Por fin Melany va a poder tener su silla, es una alegría inmensa. La pedimos la semana pasada pero todavía no llegó, estamos muy ansiosas, felices y contentas de que ya Melany pronto va a tener su silla. Pero ahora seguimos juntando fondos para poder comprar el respaldo y el almohadón postural, que eso sale –aproximadamente- 183 mil pesos”.

“Además, todos los meses o cada dos meses hacemos rifas solidarias para recaudar fondos para pagar la rehabilitación y el traslado de Melany”, concluyó.

Aquellos que puedan colaborar con Melany pueden donar dinero a su cuenta o seguirla en el Instagram “Todos por Melany Méndez”, donde publica los sorteos que realiza.