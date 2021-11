La carrera de Matías Soulé es casi tan dinámica como su forma de jugar, desde muy chico supo a qué se quería dedicar y hoy le cambió por completo la vida a su familia. El lunes se enteró que lo habían convocado a la Selección Argentina y este miércoles se dio a conocer la nómina de manera oficial. Su familia no puede creer lo que está viviendo.

Inició en dos clubes marplatenses, pasó a Vélez y fue fichado por la Juve y ya jugó en el seleccionado argentino Sub 17. “No dimensionamos lo que está viviendo”, relató su familia.

Matías tiene 18 años, es un jugador ofensivo, zurdo, hace casi dos años firmó un contrato profesional con la Juventus, pero su habilidad con el balón fue descubierto desde que comenzó a dar sus primeros pasos.

En dialogo con Vía Mar del Plata, su padrino (y primo segundo) Martín Murias expresó su emoción por la convocatoria relató: “desde chiquito siempre se destacó y pintó como un distinto. Le gusta entrenar, siempre llega primero y se va último, tiene mucha responsabilidad. No es porque sea mi ahijado”.

Soulé se inició a los cuatro años en Argentinos del Sud, de Mar del Plata, dos años después pasó a Kimberley y a los 11 arribó a Vélez, donde se consolidó en la octava división del “Fortín”. En 2018 se consagró campeón con el equipo de Liniers y en 2019 emigró a Juventus donde firmó su primer contrato profesional.

“El padre y la madre hicieron un sacrificio bárbaro para poder llevarlo a entrenar, es de una familia humilde, muy trabajadora y esto les cambió la vida, hoy están viviendo en Italia. Hoy tiene su fruto el sacrificio pero siempre la pelearon de abajo. Él siempre tuvo este sueño”, afirmó su padrino.

Y agregó: “desde la familia no lo podemos creer, uno no dimensiona lo que está viviendo. Ya le parece normal que cuando comenzó a entrenar tenía que hacerlo junto a Cristiano Ronaldo o Dybala y ahora estamos hablando que va a venir a entrenar al predio de la AFA con Messi. Va a estar en la cancha con Messi y Neymar cuando enfrente a Brasil, aunque esté o no en el equipo o en el banco de suplentes es otra cosa, pero el sueño de ser convocado a la Selección ya está”.

El joven oriundo de Mar del Plata es zurdo, rápido, juega como mediocampista ofensivo y quienes lo vieron jugar desde sus inicios aseguran que tiene características similares a las de Ángel Di María.

En 2020, integró la lista de los 100 mejores futbolistas menores de 21 años del mundo. Si bien esta es su primera convocatoria a la Selección mayor, ya tuvo su experiencia en juveniles y formó parte del seleccionado Sub 17 en 2018.