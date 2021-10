Aldosivi recibirá este lunes a las 14.30 a Arsenal para consolidar la firmeza defensiva que le permitió volver a sumar en los últimos dos compromisos tras una racha de ocho derrotas.

El encuentro se disputará en el estadio José María Minella, con el arbitraje de Mauro Vigliano y la televisación de TNT Sports.

El “Tiburón” viene de empatar 0 a 0 con Newell´s en Rosario, donde volvió a mostrar solidez en defensa y pudo sostener el cero en el arco, uno de los objetivos planteados por el ex goleador de Boca tras su llegada al club.

El local podría formar con los mismos titulares que en Rosario, aunque Emanuel Iñíguez podría regresar a la banda izquierda para que Fernando Román y Mario López Quintana formen la zaga central.

Este encuentro es importante en relación a la tabla de promedios ya que son dos equipos necesitados de resultados positivos para engrosar los números de una tabla que preocupa. El Tiburón se coloca en el último puesto con 0.925 puntos, mientras que el equipo de Sarandí se mantiene en el puesto 20 -en total son 26- con 1.111 puntos de promedio.

Sumado a esto, Arsenal no se encuentra en un buen momento ya que hace cuatro partidos que no gana y no convierte tras las derrotas por 1 a 0 ante Huracán y Gimnasia de La Plata y los empates contra Godoy Cruz y Vélez.