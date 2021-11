Brisa Peralta es una niña de Mar del Plata a la que le descubrieron un tumor que, según los médicos locales, no es operable y corre riesgo su vida. Su mamá, Cyntia Giménez no baja los brazos y consiguió una alternativa después de contactarse con profesionales de Cuba quienes le ofrecieron un medicamento que puede lograr achicar el tumor, pero ese tratamiento es demasiado costoso y está en dólares, por lo que inició una campaña para solventar sus gastos.

En julio de este año se le diagnosticó un tumor en el tronco del encéfalo. La niña de 11 años pasó por diferentes instituciones médicas como el Hospital Interzonal de Mar del Plata y el Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata.

Cynthia, es madre de la niña marplatense que atraviesa una dura enfermedad

En medio de los tratamientos que realiza, Brisa sufrió un infarto hace 15 días y es considerada como “paciente crítico”. Los tiempos se agotan y la familia no logra recaudar el dinero necesario para acceder al nuevo tratamiento.

Su mamá no se dio por vencida y encontró que existe un medicamento cubano que tiene un costo de 1500 dólares y ahora busca ayuda para poder comprarlo. Le dieron un plazo hasta el 31 de octubre para conseguirlo a ese valor ya que en iba a aumentar, pero solicitó que le mantengan el precio hasta recaudar el dinero necesario.

En dialogo con Vía Mar del Plata, la madre de Brisa explicó que la dosis recomendada es en tres ciclos y una toma de 100 ml. repartida en 4 tomas diarias. “Por ahora me envían la medicación y luego me dirán si debo viajar. Ya me asignaron un médico exclusivo para ella y va a estar monitoreado el tratamiento día tras día”.

Para poder juntar estos fondos inició una campaña denominada “Unidos por Brisa” y puso a disposición su (CBU alias: BOXEO.CRUZ.AGOSTO) además de su número de teléfono: +54 9 223 596-1458